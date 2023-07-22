快訊

蘋果iPhone 15實機曝光和前代一樣？5細節你沒發現到「它其實有改變」

圖解新聞／天使輪沉沒 圖解600貨櫃散落的危險海域

52歲吳奇隆近照曝光 直擊「真實身材」現形網嚇壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣象局發布天氣展望 未來2周熱帶擾動活躍

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
未來兩周大氣環境有利熱帶擾動發展，須留意。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
未來兩周大氣環境有利熱帶擾動發展，須留意。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局發布7月22日至8月18日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周要留意南方擾動。未來兩周天氣仍炎熱，環境水氣增加，東南部有短暫雨，各地留意午後雷陣雨。大氣環境有利熱帶擾動發展，未來兩周須留意。

中央氣象局說，模式預測，未來兩周海及菲律賓東方海域熱帶擾動活躍，第一周台灣可能受熱帶系統影響，各地天氣不穩定，有短暫陣雨，午後有短暫雷陣雨的機會。

氣象局表示，第二周台灣附近水氣仍多，午後仍有短暫雷陣雨；未來兩周未下雨時感受仍較為悶熱。模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意本局所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，東部以「少於」氣候正常值的機率最小，其他地區以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象局 雨量

延伸閱讀

全台都有份！杜蘇芮颱風「強度不可小覷」 最新預測路徑曝光

「杜蘇芮」最快周日轉中颱 氣象局曝這時發海警機率高

杜蘇芮颱風周六可能生成 氣象局曝關鍵及可能路徑

現在就問會不會放颱風假 彭啟明：真的很想給你翻白眼

相關新聞

「杜蘇芮」最新路徑曝！吳德榮：將直逼強颱、侵台機率不斷提高

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣及台南市已有局部豪雨發生；中央氣象局發布大雨特報，今天苗栗、台中及雲林地區有局...

最有錢、高知識又健康 史上前所未見的「後中年」到底需要什麼？

經濟無虞、身體健康，擁有豐厚的經驗和人脈，當代銀髮族跟過去不同，但台灣社會卻不夠理解「後中年」。為高齡者畫出理想藍圖，大眾將發現他們其實富有生產力。

氣象局發布天氣展望 未來2周熱帶擾動活躍

中央氣象局發布7月22日至8月18日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周要留意南方擾動。未...

失智失蹤 ─家庭對策篇／減少走失 讓長輩有事可做

當失智者白天有地方得去、有任務得做，會減少走失機率，夜晚也能好好睡覺。高雄市甲仙區大田里里長張琪說，社區據點裡面，會讓長...

失智失蹤 ─家庭對策篇／失智者獨居 多重防護不漏接

六十歲的岳先生住家離爸媽不遠，他每周都會回家陪伴爸媽。一直到某天接到警察的電話，通知父親走失，帶去就醫才發現父母罹患失智...

失智失蹤 ─家庭對策篇／婆婆走失 全村找人總動員

要讓失智症者能在社區裡安全生活，需要一整個村莊的力量，即便是專業人士，家人失智後也需要眾人幫忙。林姓女警在轄內常常協尋失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦