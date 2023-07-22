氣象局發布天氣展望 未來2周熱帶擾動活躍

中央氣象局發布7月22日至8月18日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周要留意南方擾動。未來兩周天氣仍炎熱，環境水氣增加，東南部有短暫雨，各地留意午後雷陣雨。大氣環境有利熱帶擾動發展，未來兩周須留意。

中央氣象局說，模式預測，未來兩周海及菲律賓東方海域熱帶擾動活躍，第一周台灣可能受熱帶系統影響，各地天氣不穩定，有短暫陣雨，午後有短暫雷陣雨的機會。

氣象局表示，第二周台灣附近水氣仍多，午後仍有短暫雷陣雨；未來兩周未下雨時感受仍較為悶熱。模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意本局所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，東部以「少於」氣候正常值的機率最小，其他地區以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。