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「杜蘇芮」最新路徑曝！吳德榮：將直逼強颱、侵台機率不斷提高

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「杜蘇芮」最新路徑曝！吳德榮：將直逼強颱、侵台機率不斷提高

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
歐洲系集模式模擬的系集平均路徑（左圖，取自weathernerds.org），從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。美國系集模式模擬的系集平均路徑（中圖，取自weathernerds.org），中心通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣。中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖（右圖，取自氣象局網站）顯示，杜蘇芮向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度直逼強烈颱風，侵襲機率亦提高。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲系集模式模擬的系集平均路徑（左圖，取自weathernerds.org），從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。美國系集模式模擬的系集平均路徑（中圖，取自weathernerds.org），中心通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣。中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖（右圖，取自氣象局網站）顯示，杜蘇芮向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度直逼強烈颱風，侵襲機率亦提高。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣及台南市已有局部豪雨發生；中央氣象局發布大雨特報，今天苗栗、台中及雲林地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局說，輕度颱風編號杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1470公里海面上，以每小時9公里速度，向西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

他說，美國系集模式模擬的系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣。

中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖顯示，杜蘇芮向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度達48米／秒，直逼強烈颱風，侵襲機率亦不斷提高。吳德榮表示，以目前預報資料而言，其威脅絕對不可小覷；模式及預報仍將持續調整，應密切觀察。

吳德榮表示，周末兩天水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍強對流，大部分在山區。今天北部25至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至37度。

吳德榮說，下周一、周二颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸增多，背風面西半部平地晴熱、防38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。下周三至周五各地受侵襲的程度得視颱風動向而定，無需言之過早。

中央氣象局說，輕度颱風編號杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1470公里海面上，以每小時9公里速度，向西進行。圖／取自氣象局網站
中央氣象局說，輕度颱風編號杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1470公里海面上，以每小時9公里速度，向西進行。圖／取自氣象局網站

吳德榮 颱風 氣象局

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