「杜蘇芮」最新路徑曝！吳德榮：將直逼強颱、侵台機率不斷提高

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣及台南市已有局部豪雨發生；中央氣象局發布大雨特報，今天苗栗、台中及雲林地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局說，輕度颱風編號杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1470公里海面上，以每小時9公里速度，向西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

他說，美國系集模式模擬的系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣。

中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖顯示，杜蘇芮向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度達48米／秒，直逼強烈颱風，侵襲機率亦不斷提高。吳德榮表示，以目前預報資料而言，其威脅絕對不可小覷；模式及預報仍將持續調整，應密切觀察。

吳德榮表示，周末兩天水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍強對流，大部分在山區。今天北部25至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至37度。