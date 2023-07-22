健康你我他／注意飲食運動 獨居身心更健康

大約20年前，有人按門鈴，說是樓下住戶的女兒，由於老母親一人住，門鈴電話都不應，要求從我家爬下去查看。先生的司機身手矯健，從陽台瞧見老太太倒臥在地，開門讓女士送母親就醫，此後再也沒見到老太太，我因此意識到老人獨居的風險很大。

未料沒過幾年，外子在海外談生意時心梗猝死。當時女兒留學，兒子服兵役，因外子常出國，我一個人住，沒有孤獨感覺，但外子安葬後，喪假期滿，子女回到各自居所，白天上班還好，晚上卻是孤寂感湧上，我常打開客廳電視，自己則在房間讀書或打電腦。

兒子單位在市區，常會回來探望，問我沒在看電視，為什麼不關掉？哎！他不懂。由於回憶外子回國時，晚上經常高朋滿座，電視開著隔空感覺熱鬧，直到兒子退役後，就無需營造熱鬧假象。兒子娶妻後，仍與我同住，直到2019年末搬出，那時我已退休了。

我首要全面顧好自己，飲食上將白飯改為十幾種穀豆飯，吃適量的肉類、各色蔬果與堅果牛奶，無糖少油，每周至少吃兩次魚；每天健行七千步以上，做核心肌群運動、騎自行車；有良好的閱讀習慣；多關懷教會中不同齡朋友們，固定參與六個團體及各種講習、演講、寫作。

審視一人獨居兩年，我的身心反而更趨健康，真是始料未及的。