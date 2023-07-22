聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／注意飲食運動 獨居身心更健康

聯合報／ 文／素菲（北市大安）
我首要全面顧好自己，每天健行七千步以上。圖／讀者提供
我首要全面顧好自己，每天健行七千步以上。圖／讀者提供

大約20年前，有人按門鈴，說是樓下住戶的女兒，由於老母親一人住，門鈴電話都不應，要求從我家爬下去查看。先生的司機身手矯健，從陽台瞧見老太太倒臥在地，開門讓女士送母親就醫，此後再也沒見到老太太，我因此意識到老人獨居的風險很大。

未料沒過幾年，外子在海外談生意時心梗猝死。當時女兒留學，兒子服兵役，因外子常出國，我一個人住，沒有孤獨感覺，但外子安葬後，喪假期滿，子女回到各自居所，白天上班還好，晚上卻是孤寂感湧上，我常打開客廳電視，自己則在房間讀書或打電腦。

兒子單位在市區，常會回來探望，問我沒在看電視，為什麼不關掉？哎！他不懂。由於回憶外子回國時，晚上經常高朋滿座，電視開著隔空感覺熱鬧，直到兒子退役後，就無需營造熱鬧假象。兒子娶妻後，仍與我同住，直到2019年末搬出，那時我已退休了。

我首要全面顧好自己，飲食上將白飯改為十幾種穀豆飯，吃適量的肉類、各色蔬果與堅果牛奶，無糖少油，每周至少吃兩次魚；每天健行七千步以上，做核心肌群運動、騎自行車；有良好的閱讀習慣；多關懷教會中不同齡朋友們，固定參與六個團體及各種講習、演講、寫作。

審視一人獨居兩年，我的身心反而更趨健康，真是始料未及的。

獨居

延伸閱讀

高雄7旬婦愛上鑽油工程師 幫轉美金20萬「這理由」卡關

高雄母女請假配合登革熱噴藥卻損薪8千 衛生局回應了

MLB／大谷翔平搶下三壘安打王 天使贏球重返5成勝率

受贈失智翁上億房產惹議 行天宮千字回應：認同公益絕無私用

相關新聞

全台都有份！杜蘇芮颱風「強度不可小覷」 最新預測路徑曝光

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今增強為輕度颱風「杜蘇芮」（DOKSURI），氣象局預估最快下周一發布海上颱風警報。...

宜蘭通勤月票3方案都過 台北、宜蘭2300元通勤吃到飽

交通部公路總局今天開宜蘭等5縣市通勤月票審查會，桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣與花蓮縣通過，嘉義與新北未通過。宜蘭縣提出的230...

「杜蘇芮」最快周日轉中颱 氣象局曝這時發海警機率高

原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天上午8點增強為輕度颱風「杜蘇芮」，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風往西移動過程發展環境好，...

桃竹竹苗、宜蘭及花蓮月票審查通過 新北、嘉縣遭退回

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，交通部今審查另外5縣市通勤月票計畫，其中桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)...

女童吃金門醫院錯開流感成人藥慘嗜睡 薛瑞元回應了

針對衛福部金門醫院發生誤把成人「克流感」藥劑給4歲女童吃一事，衛福部長薛瑞元出席衛福部部慶及頒獎典禮前受訪表示，這是錯誤...

日本預測杜蘇芮恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

日本氣象廳最新預測輕颱杜蘇芮恐直撲台灣，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專轉貼日本氣象廳颱風預測路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦