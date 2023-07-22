愛肝達人站／安眠藥放在枕頭下，有效嗎？

病人：「麻煩給我安眠藥！」

醫師：「你吃了才能睡嗎？」

病人：「不！我放在枕頭下。」

醫師：「你沒吃，我不能開給你！」

病人：「可是你沒開，我睡不著啊！」

失眠是現代許多人的文明病。

失眠會普遍化，當然很多因素。社會環境改變，生活方式改變，加上網路發達，訊息傳遞快，常需即時反應，與古代日出而作、日入而息，帝力與我何有哉的那種生活方式完全不同。此外，另一個不可忽視的原因是現代人含咖啡因飲品喝多了。

古人喝茶，茶有咖啡因，但咖啡因成分不如咖啡多，近幾十年來，西風東漸之後，喝咖啡幾乎成為人人日常生活必需品，問題是茶或咖啡內的咖啡因對腦袋中睡眠中心的刺激會累積，長時間喝咖啡或喝大量的茶，睡眠中心一直受到刺激，好比你的腳一直踩車子的油門一樣，不失眠也很難了！

如果沒有喝含咖啡因的飲料，肉身上的原因例如甲狀腺機能亢進，就會心悸、緊張睡不著，女性同胞更年期因荷爾蒙失調，常會失眠、燥熱，造成很大的痛苦，這兩種情形都是可以靠藥物矯正的。

肝不好，例如肝昏迷前奏，或猛爆性肝炎，或肝硬化厲害，病人常會日夜顛倒，這是因為腦袋中的睡眠中心因氨太高影響，機能失調所致。

此外，身體長了癌症，通常是癌症末期，也會睡不著，細菌或病毒感染，也會讓人無法心平氣和安心入睡。心臟衰竭、肺不好、呼吸困難都是身體因素導致失眠的重要因素。

有些病友沒有上述那些因素，但就是偏偏睡不著，這種病友愈來愈多了，不得已只能求諸於鎮靜劑等藥物才能安眠。

總之，睡不著看似小事，但箇中原因繁多，治療上更是現代醫學上一個難解的問題。古人說「不做虧心事，夜夜好睡眠」，或是說多做善事，夜夜好入眠，或許是另一劑解藥。

●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。