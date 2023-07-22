院長講堂／彰基醫院院長陳穆寬 心繫偏鄉醫療公正

彰化基督教醫院院長陳穆寬今年54歲，早在6年前，他以48歲之齡接任有128年歷史的彰基院長，創下國內醫學中心最年輕院長的紀錄，也為彰基開啟新紀元。

來自醫療資源貧乏南投的陳穆寬，就讀台中明道中學時，因常發燒、感冒看不好，附近診所介紹他到彰基看病，因而接觸到彰基院長蘭大衛醫師的仁醫故事，甚受感動，決心投考醫學系。後來他考上中山醫學系，以優異成績畢業，並且來到彰基服務。33歲擔任耳鼻喉科主任、41歲升教授，以及48歲當上彰基醫學中心院長。

彰化基督教醫院院長陳穆寬。記者劉明岩／攝影

頭頸癌專家 促成興大後醫系

陳穆寬是頭頸癌治療領域的專家，也是世界率先發展顱底內視鏡手術處理顱底腫瘤及頭頸部腫瘤內視鏡微創手術的權威，精湛醫術獲得法國CORLAS會員與美國國家外科學院院士（F.A.C.S.）等殊榮。他先後發表200多篇病人研究、手術論文，在國際知名醫學期刊獲得肯定。

彰基醫學中心是教學醫院，卻沒有醫學院，在陳穆寬的努力下，終於在中興大學成立為彰基量身訂製的學士後醫學系，由彰基58名醫師的師資做後盾，陳穆寬則擔任中興大學副校長，明年就有學生來彰基實習。彰基的聲譽起來後，過去招考醫師往往乏人問津，現在已經滿招，很搶手。

目前陳穆寬進入彰基第二任院長任期，6年來，彰基已有8間醫院，彰基更成為治療急、重、難症的優質醫學中心，新冠疫情爆發，彰化是重災區，彰基連同外縣市，收治最多的重症病患，陳穆寬說，「彰化守住，全台灣就守住，彰基做到了！」

做兩個任期淨利增至20多億

彰基淨利更從陳穆寬一上任的2千萬元，現在已20多億元，居各醫學中心第三名。陳穆寬說，醫院不是以營利為目的，因為採購透明化，盈利回歸醫院，再加強心臟、肝臟移植等醫療深度，彰基淨利才會提高。他堅信，醫療服務應該平等公正，不因財務問題而讓患者受到不公平對待。

「彰基有了盈餘，才能照顧更多層面的患者。」陳穆寬說，斥資約60億元的質子中心大樓預定明年完成，當年在申請時，衛福部委員曾問到，患者搭高鐵很方便，為什麼彰基還要做如此巨大投資？他回答說，鄉下患者要到台北就醫，還要輾轉「盤車」幾次，費時費力才能看診，打破城鄉差距的初衷，因此打動委員。

出身南投的陳穆寬，更懂得照顧偏鄉醫療，彰基因此將斥資逾55億元在南投興建醫療大樓，預計2028年竣工，提供醫學中心等級醫療服務，今年也投入1千多萬元開辦「水里鄉急診救護站」，他更親自帶領醫療團，前進馬祖舉辦義診，將高品質服務帶到偏鄉。

陳穆寬的強勢改革，遭內部反彈，掀起資深醫師接連出走風波。「如果我只是沒有作為的院長，彰基一定走向衰敗，因此一定要進化。」陳穆寬說，他要打破資深醫師的利益壟斷，有必要引進年輕醫師、新科技及觀念，做為互補，但「擋人財路」終究會遇到阻力，「這是上帝給我的試煉」。他認為，改變要以病患利益做最大考量，因此不怕百箭穿身，事實證明，彰基並未因此風波造成離職率增加。

沒特別養生 每天累到很好睡

陳穆寬精力過人，但沒有特別養生之道，幾乎都維持晚上9點睡覺，早上5點起床，很好入眠，「因為每天都累到很好睡。」每周安排兩次門診，掛號都超過80號，還要開刀，三餐幾乎都是便當打發。他的運動也很簡單，一周打兩次羽毛球，每次40分鐘，藉由高強度動作，汗水淋漓後，可以紓解身心壓力。

「我一生職志，就是做好醫師，照顧好病人。」陳穆寬擁有旺盛的企圖心，十足的活力，尤其記憶力驚人，談起彰基、醫學如數家珍，認人功力強，跟他接觸過的人，都印象深刻。

彰化基督教醫院院長陳穆寬每周都要打兩次羽毛球，藉由高強度動作，汗水淋漓後，進而紓解身心。圖／彰化基督教醫院提供