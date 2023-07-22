衛福部下半年推共融試點 讓長輩、身障者兼顧

長照服務開辦以來已十六年，但根據家庭照顧者關懷總會分析，照顧者致電詢問最多的項目是照顧需求、照顧資源，顯現需求仍未被滿足，且一個家庭中，可能同時有身心障礙者、也有長照需求者，為滿足不同長照需求，衛福部下半年推共融據點試辦計畫，讓兩類族群有更多機會獲得服務。

今年六十歲的李姐，是退休校長，過去曾「一打五」照顧父母、公婆及智能障礙的弟弟，身為長媳的她極度孝順，將照顧責任一肩扛，不敢出遠門、隨時等電話，直到父親善終過世，她突然領悟「照顧不一定非要我」，才開始尋求照顧資源的介入。

家庭照顧者關懷專線統計，照顧者常詢問「照顧需求」，其次為「照顧資源」與「情緒支持」。情緒支持問題中，照顧者最需要傾訴照顧壓力。顯示長照目前仍無法滿足需求。

長照家庭中，有時還會有身障者，但長照與身障的資源並不一致。長照司長祝健芳表示，預計月底前公告「長照與身障家照共融據點試辦計畫」，鼓勵各地方政府新設共融據點，讓身障、長照個案可在同一據點接受服務。

為不讓照顧者淹沒在「照顧長泳」中，長照司、家庭照顧者關懷總會昨推出「平安五守則」，一為備好「照顧救生圈」，找到隊友幫忙、二是找尋照顧替手、三是找到對象聽你訴苦，四是每天至少十五分鐘留給自己，做喜歡的事，五是訂定安心交接計畫，幫助這趟照顧長泳中不溺水。