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翻轉觀念 家總：照顧壓力別獨扛
日本去年一起「老老照顧」殺人事件，近期判決出爐，殺害妻子的老翁需服三年徒刑，因被告堅持「獨自」照顧妻子，而拒絕協助，「不該視為典型照顧疲勞案例」。台灣長照家庭中，普遍也有拒絕照顧資源介入的情形。衛福部長照司呼籲，照顧思維必須翻轉，但在照顧觀念未改變前，衛福部先「主動出擊」嘗試將資源帶進長照家庭中。
實際上，不僅日本，國內也有名居住在屏東的孝子，照顧中風癱瘓母親卅多年，疫情期間母子確診，照顧壓力暴增，兒子將母親推下樓、重傷致死；北市松山區八旬劉姓婦人，照顧小兒麻痺兒子五十多年及九十多歲丈夫，不堪心理、經濟雙重壓力，最後殺害兒子。
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，近年台灣照顧殺人悲劇「有升溫趨勢」，被照顧者的生命權不應只有照顧者決定，建議應該破除「非我不可」的想法。
長照司長祝健芳表示，以台灣民族性、文化及傳統思維，要改變老人家觀念非常困難，當照顧者試圖引進外界資源，時常遭長輩拒絕，像是「不喜歡陌生人來家中」或親友指責找外人「就是想卸責」，導致照顧者不敢尋求外界協助。
二○二五年，台灣將進入超高齡化社會，每五人有一人是六十五歲以上老人，老老照顧或是超老照顧，可能增加照顧殺人事件的機率。
為避免高風險、高負荷家庭發生不幸事件，長照司今年三月起透過系統勾稽，將曾通報自殺、家暴、社安網等個案計算風險係數，個案若為疑似高風險、高負荷，照顧專員在個資保護原則前提下，強化關懷力度，適時協助導入長照資源，降低獨自照顧的可能性。
祝健芳說，國內的長照家庭照顧模式，都是由單一主要照顧者決策，期待照顧者可以改變觀念，不要再獨自扛照顧壓力。
目前全國有一二一處家庭照顧據點，也提供高負荷初篩指標，若初篩出疑似有精神症狀等，亦可進一步透過家照體系評估。
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