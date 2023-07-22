聽新聞
test
0:00 / 0:00

翻轉觀念 家總：照顧壓力別獨扛

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
台灣即將在二○二五年進入超高齡化社會，老老照顧或超老照顧的情況將愈來愈普遍。本報資料照片
台灣即將在二○二五年進入超高齡化社會，老老照顧或超老照顧的情況將愈來愈普遍。本報資料照片

日本去年一起「老老照顧」殺人事件，近期判決出爐，殺害妻子的老翁需服三年徒刑，因被告堅持「獨自」照顧妻子，而拒絕協助，「不該視為典型照顧疲勞案例」。台灣長照家庭中，普遍也有拒絕照顧資源介入的情形。衛福部長照司呼籲，照顧思維必須翻轉，但在照顧觀念未改變前，衛福部先「主動出擊」嘗試將資源帶進長照家庭中。

實際上，不僅日本，國內也有名居住在屏東的孝子，照顧中風癱瘓母親卅多年，疫情期間母子確診，照顧壓力暴增，兒子將母親推下樓、重傷致死；北市松山區八旬劉姓婦人，照顧小兒麻痺兒子五十多年及九十多歲丈夫，不堪心理、經濟雙重壓力，最後殺害兒子。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，近年台灣照顧殺人悲劇「有升溫趨勢」，被照顧者的生命權不應只有照顧者決定，建議應該破除「非我不可」的想法。

長照司長祝健芳表示，以台灣民族性、文化及傳統思維，要改變老人家觀念非常困難，當照顧者試圖引進外界資源，時常遭長輩拒絕，像是「不喜歡陌生人來家中」或親友指責找外人「就是想卸責」，導致照顧者不敢尋求外界協助。

二○二五年，台灣將進入超高齡化社會，每五人有一人是六十五歲以上老人，老老照顧或是超老照顧，可能增加照顧殺人事件的機率。

為避免高風險、高負荷家庭發生不幸事件，長照司今年三月起透過系統勾稽，將曾通報自殺、家暴、社安網等個案計算風險係數，個案若為疑似高風險、高負荷，照顧專員在個資保護原則前提下，強化關懷力度，適時協助導入長照資源，降低獨自照顧的可能性。

祝健芳說，國內的長照家庭照顧模式，都是由單一主要照顧者決策，期待照顧者可以改變觀念，不要再獨自扛照顧壓力。

目前全國有一二一處家庭照顧據點，也提供高負荷初篩指標，若初篩出疑似有精神症狀等，亦可進一步透過家照體系評估。

長照 殺人

延伸閱讀

拒協助不應視為典型照顧疲勞 長照司：照顧者應改思維

衛福部下半年推共融試點 讓長輩、身障者兼顧

全球每3秒便新增1名 台南市立安南醫打造失智友善館今揭牌

不用一個人硬撐 長照平安5守則助照顧者喘息

相關新聞

全台都有份！杜蘇芮颱風「強度不可小覷」 最新預測路徑曝光

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今增強為輕度颱風「杜蘇芮」（DOKSURI），氣象局預估最快下周一發布海上颱風警報。...

宜蘭通勤月票3方案都過 台北、宜蘭2300元通勤吃到飽

交通部公路總局今天開宜蘭等5縣市通勤月票審查會，桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣與花蓮縣通過，嘉義與新北未通過。宜蘭縣提出的230...

「杜蘇芮」最快周日轉中颱 氣象局曝這時發海警機率高

原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天上午8點增強為輕度颱風「杜蘇芮」，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風往西移動過程發展環境好，...

桃竹竹苗、宜蘭及花蓮月票審查通過 新北、嘉縣遭退回

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，交通部今審查另外5縣市通勤月票計畫，其中桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)...

女童吃金門醫院錯開流感成人藥慘嗜睡 薛瑞元回應了

針對衛福部金門醫院發生誤把成人「克流感」藥劑給4歲女童吃一事，衛福部長薛瑞元出席衛福部部慶及頒獎典禮前受訪表示，這是錯誤...

日本預測杜蘇芮恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

日本氣象廳最新預測輕颱杜蘇芮恐直撲台灣，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專轉貼日本氣象廳颱風預測路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦