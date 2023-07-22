失智失蹤 ─家庭對策篇／減少走失 讓長輩有事可做

當失智者白天有地方得去、有任務得做，會減少走失機率，夜晚也能好好睡覺。高雄市甲仙區大田里里長張琪說，社區據點裡面，會讓長輩在熟悉空間做熟悉的事情。例如有位長輩以前是農會總幹事，現在叫不出大家的名字，但是會認字，所以上課時就請他念簽到簿點名，也會讓他泡茶給大家喝，幫他安排某些固定時間有任務，做熟悉的事，就不會往外跑。

另有位長輩，習慣周一至周五有車接他到據點，有天周六放假，他因為等不到車，自己走出家門而走失，這次過後，就調整為讓他先走一段路到同學家，跟同學一起坐車到據點，回程也一樣，只載到同學家，剩下兩百公尺讓他自己走回家。就算假日，他一樣固定時間出門走到同學家，同學陪他聊天到中午，長輩再自己走回家，習慣每天的模式，就很難改變了。

張琪說，失智長輩就是陪伴，讓他熟悉就會有記憶，重點是多聊天，表達能力不會退化。

在新北市正德里，台灣關懷弱勢家庭協會理事長鄭賢美平常也有在社區關懷據點服務。她說，失智長者不知道自己迷路，只想著要去哪，卻無法做到，她遇過一位阿姨堅持要去三芝找兒子，但卻不知道如何抵達兒子住家。社區的失智長輩，有些家人會設定手機定位，有些是戴愛心手鍊，走失就透過好心人帶去警局。

鄭賢美說，照顧失智長者很辛苦，曾有家屬找移工看護，但長者晚上不睡覺，看護也無法休息，白天只好帶來社區據點喘息。她建議，症狀較輕度的長者可以到社區據點，能受到更專業照顧，課程也能減緩失智症惡化。

失智症協會秘書長陳筠靜說明，輕中度的失智症可以使用的專業服務有兩類：「失智社區服務據點」疑似失智就可去，但必須在六個月內就醫確定診斷失智症；日照中心不需要診斷，但是日照服務的多是失能長輩，有種「機構感」，能自主行動的失智長輩不一定會想去。

她建議，上述的社區據點或是里長辦的活動是很好的切入點，從長輩有興趣的、單一活動開始，一開始家人最好陪著去，或是有熟人一起去。她建議家人可以先撥失智症關懷專線服務和專業人員討論，失智家人目前適合的資源是什麼？不用一個人苦惱。