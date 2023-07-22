桃竹竹苗通勤月票 拚10月上路

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，桃竹竹苗4縣市也提出最低只要288元的「桃竹竹苗生活圈通勤月票」，歷經2度審查終在昨天獲交通部公路總局通過；新竹市長高虹安昨天表示，新竹市將立即啟動設備修改、票證設定及銷售通路規畫等前置作業，拚10月上路。桃園市交通局長張新福也說，政策實施後將嘉惠不少往返桃竹竹苗的上班族。

公路總局表示，審查通過的縣市或生活圈經過票證及系統整合，各項測試、驗證及宣傳完成即可上路。

依據4縣市規畫，4種月票方案價格分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，可搭乘桃園機場捷運、台鐵及公車。通勤族可依據自己的通勤需求選擇合適的方案，由於方案票價便宜，能節省不少通勤支出。

在新竹市工作的陳小姐說，自己每天從竹北騎YouBike，再轉搭火車到新竹車站，然後騎YouBike到公司，每月交通費1440元，以後買「竹竹288」月票，省下1152元。

桃竹竹苗生活圈通勤月票計畫由新竹市政府主導，新竹市交通處長倪茂榮表示市府下周將邀請運輸業者、票證公司召開會議籌備月票前置作業，也會設計懶人包讓民眾了解月票使用的相關規定，市府將與票證公司盡速研議桃竹竹苗活圈通勤月票「TPASS卡」購買方式，包括實體預購地點、取貨時間等資訊。

新竹市政府也指出，桃竹竹苗生活圈通勤月票上路後，不僅可望減輕市民交通負擔，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，進而改善交通，同時填補基北北桃及中彰投苗月票未連貫的部分，讓往返桃竹竹苗的通勤、學生族群節省荷包，也預期提升公共運輸服務旅次。

桃園市交通局長張新福表示，新竹縣市對桃園來說是相當重要的通勤範圍，湖口工業區和新竹科學園區上班族就有不少桃園人，爭取桃竹竹科技廊道納入生活圈通勤月票補助範圍一直都是目標，「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」月票上路，將大大節省通勤族的交通費。