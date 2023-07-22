失智失蹤 ─家庭對策篇／婆婆走失 全村找人總動員

照顧者已是艱難角色，失智症照顧者又是難上之難。根據研究，失智症照顧者的憂鬱症發病率為百分之四十至五十，其中百分之二十至二十五是重度憂鬱症。無論是您或家人，面對失智症，請善用資源，不要孤軍奮戰。愈來愈多的照顧資源該怎麼用，需要學習。

3不6要防失智走失 製表／張瀞文

要讓失智症者能在社區裡安全生活，需要一整個村莊的力量，即便是專業人士，家人失智後也需要眾人幫忙。林姓女警在轄內常常協尋失智走失的老人家，而在老家雲林，她的婆婆也常走失。

家住雲林縣水林鄉的七十幾歲婆婆原本開朗活潑，多年前個性逐漸變怪異，愛生氣常忘事，幾次騎腳踏車外出忘了回家，每次都動員全村找人，所幸都平安返家。

有次婆婆騎腳踏車出門，時值寒冬，老人家穿著薄衣外出，原以為像過去，只是在家附近迷途，沒想到兩天兩夜沒回家，同住的公公緊急通知住在外地的子女們。

子女加上全村近百位村民，沿著住家採放射線路線兵分多路尋人，開車、騎車、走路，拿著照片到處問人，還成立專責小組，有人煮飯、有人接聽電話、記錄訊息、有人看住公公，佐以查看監視錄影機、村里廣播、花錢在第四台播尋人啟事。

兩天後，家人接到台南市某派出所來電表示，有位婆婆騎腳踏車暈倒在鹿耳門海邊，被海巡隊員發現送至奇美醫院，家人火速趕到醫院，證實是失蹤的婆婆。

為防止再次發生，家人為婆婆申請防走失手鍊，但是她排斥，常常將手鍊藏起來，家人也拜託鄰居幫忙注意婆婆行蹤，見她走得太遠就將她帶回。那時婆婆行動自如、生活能自理，也不適合請看護，但每當手機響起，家人就心驚膽戰，公公因此辦退休照料，孩子們利用勤餘時間回家陪伴，減輕照料者壓力。

隨著時間過去，婆婆變得寡言沉默，不再到處串門子、不再外出，家人終能稍喘息，但心中也五味雜陳，不捨婆婆活力不再。直到往生她都乖乖在家不亂跑了。

林姓員警有多位家人從警，常幫忙協尋老人，但自己遇上家中失智長者走失時，也一樣焦慮。台灣已進入高齡化社會，失智長者愈來愈多，除鄰里互助外，她呼籲應該有更多政策協助較弱勢的家庭，起碼減輕負擔。

中山醫學大學附設醫院失智共同照護中心執行長郭慈安認為，防止失智症走失，必須把輕型失智症的服務做起來。

她認為，近年失智症診斷進步很多，許多人在輕度就被診斷出來，問題是，這群人卻沒有地方可以去。去長照據點，有些課程跟不上，據點多數工作者對失智症沒有理解，致使失智者可能被晾在一邊。她建議，據點工作者上一些失智友善課，另一方面也發展失智延緩方案，如果可以好好服務，不但可以減少失智走失，也對延緩病程很有幫助。