高鐵延伸宜蘭環評 納入「零方案」

環保署昨續開「高鐵延伸宜蘭計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議」，討論範疇界定項目，高鐵延伸宜蘭監督聯盟在會前呼籲開發單位交通部應提出「不興建高鐵」及「與高鐵路廊接近且台鐵技術規範可行路廊興建直鐵」進行經濟效益及財務評估。會議長達三個半小時，開發單位最後承諾將零方案相關內容納入評估。

時代力量宜蘭黨部辦公室主任郭稟翰表示，憂心高鐵延伸宜蘭後影響當地環境，盼開發單位能把「零方案」納入範疇界定的項目；高鐵延伸宜蘭監督聯盟康芳銘批評，此次範疇界定只看到工程技術評估項目，甚至還沒有「零方案」等替代方案。

但昨天出席會議的立委陳歐珀說，二○○六年北宜直鐵遭認定「不應開發」，北宜高鐵為當時的替代方案之一，高鐵通車可以解決每天往返大台北五千人至一萬人通勤以及老人醫療等需求，是不分藍綠跨黨派的期待，若要提出「零方案」則應要有詳細說明，不該成為衝擊社會的議題。

由於與會民眾要求應擴大調查範圍，有環評委員在會議中提醒，民眾、專家學者都提及，涉及非隧道段的區域，確實有可能會影響溪流上下游移動的動物活動，依照在地團體要求適當擴大調查範圍，聽起來很合理，屆時研究資料送進來審查，有備無患，他樂觀其成。

與會的頭城民眾說，台北到宜蘭或花東的交通，最重要是安全，政府為什麼不把一千八百億的經費放在提升台鐵安全上，而不是花在建設不是人人都搭得起的高鐵。最後開發單位承諾，會將零方案相關內容納入評估。