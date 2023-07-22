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全台首例！到院前啟動葉克膜 救回40歲男

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
40歲黃姓男子（左三）4月在家中昏倒，救護人員到場後評估黃姓男子狀況，創全台首例在到院前啟動葉克膜救回。圖／亞東醫院提供
40歲黃姓男子（左三）4月在家中昏倒，救護人員到場後評估黃姓男子狀況，創全台首例在到院前啟動葉克膜救回。圖／亞東醫院提供

新北市40歲黃姓男子4月因心室纖維顫動，在家中廁所昏倒，被發現時已無呼吸心跳，救護人員到場經與亞東醫院急診醫學部及葉克膜團隊評估後，創全台首例在到院前啟動葉克膜，緊急救回黃男。有別於一般需到院再由醫師判斷，搶救時效由30分鐘降至16分鐘。

亞東醫院急診醫學部主任孫仁堂及葉克膜團隊，今年2月與新北市消防局，研擬到院前啟動葉克膜團隊流程與條件，希望縮短病患實際接上葉克膜的時間，過去須等到病人到院後，再由急診醫師判是否啟動。

黃男日前康復出院，昨天感謝亞東醫院與新北市消防局讓他還有機會陪伴家人。

孫仁堂表示，只要符合六大條件，經到場救護人員評估後，即可先行啟動院內葉克膜團隊，包括年齡小於70歲；目擊病人倒地，且有進行CPR；初始心率為心室纖維顫動或心室頻脈；無臥床、癌症末期及其他不可逆的末期疾病；預估報案後40分鐘內抵達醫院；無明顯大出血。至今成功啟動5名相似案例，進行葉克膜放置。

亞東醫院副院長林子玉表示，新北市每年OHCA案件約有3千多件，其初始為可電擊的心律約占全部15至20%，若對立即OHCA患者進行CPR，康復出院的機率約為10%，大家應要熟悉CPR口訣與操作步驟，再透過救護人員，提高成功救回病人性命機率。

葉克膜 團隊

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