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全台都有份！杜蘇芮颱風「強度不可小覷」 最新預測路徑曝光
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今增強為輕度颱風「杜蘇芮」（DOKSURI），氣象局預估最快下周一發布海上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」晚間則在臉書粉絲團上示警，指根據氣象局最新預測路徑，「全台都有份」，且「強度不可小覷」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象局最新預測路徑，依然預估侵襲台灣，全台都有份，抵達台灣附近時至少是中颱前段班，強度不可小覷。
中央氣象局表示，杜蘇芮颱風往西移動過程發展環境好，很高機率在周日白天發展為中颱，且周日移動路徑若北轉，不排除會通過台灣，下周一發布海警機率高。
氣象局說，下周一隨著颱風水氣進來，東半部及恆春半島有雨，但受沉降作用影響，其他地區午後降雨會減少；下周二起，受颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島雨勢明顯。
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