結合AI推首間司法精神病房 周煌智獲衛福部獎章

高雄市立凱旋醫院院長周煌智推動結合AI創新科技（iSAFE）設置全國首間司法精神病房，今天獲衛生福利部獎章。他說，AI科技具備偵測去識別化影像等3大功能，兼顧人權與安全。

衛生福利部今天下午舉辦「112年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員」典禮，今年共有27人獲得衛生福利專業獎章，11人獲得衛福部模範公務人員。

行政院長陳建仁出席典禮並頒獎，因曾擔任行政院衛生署（衛福部前身）署長，他致詞笑說這次是以院長的身分「回娘家」，很高興看到認真打拚為國家人民創造福利的好夥伴。

陳建仁感謝所有得獎者長期協助政府推動公共衛生、健康促進與社會福利，讓台灣更好，並特別點名獲得行政院一等功績獎章的律師林秋琴與一等衛生福利專業獎章的律師王仁君在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間協助政府，台灣才能順利完成國際疫苗採購。

三等衛生福利專業獎章獲獎者中，高雄市立凱旋醫院院長周煌智因推動結合AI創新科技（iSAFE）設置全國首間司法精神病房，引領司法精神醫學發展而獲表揚。

周煌智會前接受媒體聯訪時直呼「得獎心情難以用言語形容」，這代表對凱旋醫院全體同仁努力的肯定，謝謝家人給予支持。

談到受監護處分精神病患個案與一般患者不同，周煌智指出，主要差異在患者是因精神疾病症狀導致違法行為發生，應該要獲判無罪或減輕其刑，但依法仍要接受監護處分以積極治療，最重要是強化病識感。

影響思覺失調症患者再復發重要原因之一就是沒有病識感、不吃藥。周煌智表示，未來是否能順利回歸社區也是重要議題，包括環境、社會參與、人際溝通訓練等都要加強。

周煌智強調，人權是國家的重要政策，而安全又是社會的期望，iSAFE結合3種功能，包括可探測生理訊息、偵測去識別化影像已確認是否有自殺、群聚等風險，並可在公共場合進行人臉辨識。

司法精神病房內共30床，周煌智表示，每個人的空間比一般精神病人多出近1倍，因為這些病人治療時間相對較久，須給予相對舒適空間，由於個案具潛在危險性，病房內也配置足夠的保全人員與iSAFE科技設備。

衛福部次長周志浩會後告訴媒體記者，這次獲表揚的2名律師林秋琴、王仁君長年協助政府在公衛等領域爭取對台灣最有利條件，從疫苗到藥物，貢獻良多且分文未取，卻常常一起挑燈夜戰，急公好義令人動容。