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性工法修法 遭權勢騷擾 申訴人可調整工作形式

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立院社福衛環委員會今就「性別工作平等法」修正草案進行逐條審查，但多數關鍵條文皆保留，由黨團協商處理。記者葉冠妤/攝影
立院社福衛環委員會今就「性別工作平等法」修正草案進行逐條審查，但多數關鍵條文皆保留，由黨團協商處理。記者葉冠妤/攝影

立院社福衛環委員會今就「性別工作平等法」修正草案進行逐條審查，但多數關鍵條文皆保留，性工法出委員會，後續由黨團協商處理。針對院版草案第32條之2第5項明定，若被申訴人是最高負責人，申訴人可在地方主管機關調查期間申請留職停薪，由於不少委員質疑申訴人留停，等於是中斷薪資，恐構成不利對待，該條文雖也保留，但勞動部長許銘春現場建議刪除留職停薪，改成可申請調整職務或工作形式。

五月底爆發台版Ｍe too浪潮後，行政院火速推動性平三法修法補漏，與職場性別友善相關的性工法，本次共修正19條，今天委員會逐條審查，但多數關鍵條文均保留。

其中，性工法院版草案第13條新增，雇用10人以上、未達30人以上者應訂定申訴管道，但有立委質疑難道10人以下的微小企業就不用管？最後勞動部同意刪除10人門檻，改為未達30人的公司都應該訂申訴管道。但該條文最後也保留。

此外，許多立委也討論到受害者「退避權」。雖然院版草案第32條之2第5項明定，若被申訴人是最高負責人或雇用人，申訴人可在地方主管機關調查期間申請留職停薪，若調查屬實再補發薪資，但有委員認為這變相中斷受害者經濟來源，且對3、5人微小型企業來說，調度替代人力不便。

對此，許銘春表示，該條文原意是要保護被害人，讓受害者不用繼續在職場遭受隱形壓力，她建議可將留職停薪刪掉，改為調查期間可申請調整職務或工作型態，說明欄再搭配例舉居家工作等工作型態類型。最後該條文也決議保留。

至於院版第38條之2，最高負責人或雇用人經認定有性騷擾者，若違反情節輕微，經向被害人道歉並獲致接受者，可減輕或免除處罰，由於也遭質疑該條文有強迫受害者「被道歉」的疑慮，因此最後也刪掉該段落。

勞動部 薪資

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