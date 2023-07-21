民團抗議高鐵延伸宜蘭草率 交部承諾納「零方案」評估

環保署今續開「高鐵延伸宜蘭計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議」，討論範疇界定項目，高鐵延伸宜蘭監督聯盟在會前抗議草率審議，並呼籲開發單位交通部應提出「不興建高鐵」及「與高鐵路廊接近且台鐵技術規範可行路廊興建直鐵」進行經濟效益及財務評估。會議長達3個半小時，開發單位最後承諾將零方案相關內容納入評估。

時代力量宜蘭黨部辦公室主任郭稟翰表示，政府評估過少，憂心高鐵延伸宜蘭後影響當地環境，盼開發單位能把「零方案」納入範疇界定的項目；高鐵延伸宜蘭監督聯盟康芳銘批評，此次範疇界定只看到工程技術評估項目，甚至還沒有「零方案」等替代方案。

但今天出席會議的立委陳歐珀說，2006年北宜直鐵遭認定「不應開發」，北宜高鐵為當時的替代方案之一，高鐵通車可以解決每天往返大台北5000人至1萬人的通勤需求，還有老人醫療等需求，是不分藍綠跨黨派的期待，若要提出「零方案」則應要有詳細說明，不該成為衝擊社會的議題。

由於與會民眾要求應擴大調查範圍，有環評委員在會議中提醒，民眾、專家學者都提及，涉及非隧道段的區域，確實有可能會影響溪流上下游移動的動物活動，依照在地團體要求適當擴大調查範圍，聽起來很合理，屆時研究資料送進來審查，有備無患，他樂觀其成。