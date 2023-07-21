桃園鐵路地下化進度達26.09％ 2030年7月全線通車
台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，2020年奉行政院核定，將改建桃園、內壢、中壢等3座既有車站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，全長17.9公里，整體計畫進度26.09%，第1階段桃園、內壢及中壢站預計2029年4月通車，其餘5座通勤站預計2030年7月通車。
鐵道局指出，桃園鐵路地下化計畫總建設經費約1048億元，工程發包作業受營建物價大漲、勞工短缺及營建市場量能飽和等影響導致多次流標，期間調整招標策略，將要徑工項切割先行發包，自2021年起陸續完成CJ01標平鎮臨時站先期工程、CJ03標中壢臨時前站新建工程、CJ02標內壢段及中原段臨時軌第一階段工程、CJ04標桃園段及桃醫段臨時軌工程、SJ01標臨時軌電子聯鎖系統工程、SJ02標臨時軌列車自動防護系統工程、SJ03標臨時軌中央行車控制系統(CTC)及列車資訊系統(TID)及EJ02標行車調度無線電話工程等8標。
鐵道局表示，車站主體工程召開多次邀商說明會與廠商溝通，CJ18標平鎮車站路段地下化工程終於順利決標，並於2022年11月開工，正陸續辦理CJ13標(中路站)、CJ17標(中壢站)、CJ12標(桃園站)及CJ16標(中原站)等主體工程發包，整體計畫進度達26.09%。
鐵道局表示，桃地計畫完工後將拆除8座高架橋、8座地下道及消除20處平交道，有助都市縫合、改善都市景觀及土地整體開發，且桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23車站以共構方式興建，方便民眾轉乘，通車後除串聯機場捷運及桃園捷運路網，也可連結到高鐵與桃園國際機場。
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