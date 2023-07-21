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1200定期票售42萬張首月達標 北市預估9月買氣上看50萬張

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
基北北桃1200定期票7月1日上路迄今，民眾購買踴躍，還不到月底，昨天已突破首月目標42萬張。本報系資料照／記者林俊良攝影
基北北桃1200定期票7月1日上路迄今，民眾購買踴躍，還不到月底，昨天已突破首月目標42萬張。本報系資料照／記者林俊良攝影

基北北桃1200定期票7月1日上路迄今，民眾購買踴躍，還不到月底，昨天已突破首月目標42萬張，使用次數達1857人次，用於捷運公車就達8成之多。台北市交通局運輸管理科長廖苑伶分析近日購買狀況，每日售出數量成長趨緩，預期月底前仍會持續增加購買量，9月適逢開學季上看50萬張。

交通局統計本月至今，北市運具運量已逐漸回升，台北捷運近日5路線不含環狀線的平均日運量186.4萬人次，較去年同期成長28.4%，恢復至疫情前2019年同期9成、北市轄管公車近日平均日運量約108.8萬人次，也較去年同期成長19.5%，恢復至疫情前2019年同期8成，兩運具運量均呈現復甦趨勢。

截至昨日，1200定期票販售張數已達42.3萬張，所有運具使用次數1857萬人次，民眾主要用於捷運約898萬人次、48.4%，其次市區公車約606萬人次、32.6%。

台鐵約112萬人次、6.05%，國道客運約105萬人次、5.7%，YouBike約78萬人次、4.2%，桃捷約46.7萬人次、2.5%，以及輕軌約10.4萬人次、0.57%。 

另外，鑑於YouBike常有無車可借或無位可還情形，交通局與微笑單車今舉辦「台北里民小幫手工作夥伴大募集」，吸引31人報名，相較之前其他招募會成效超過10倍，符合資格者最快7至10個工作天即可上線參與調度或場站清潔。

交通局表示，報名者主要為退休族與打工族，考量就近服務，不僅能運動還可賺外快；對微笑單車公司而言，透過里民小幫手就近調度，可避免調度時間受路況影響，有效提升調度效率，更擴大調度能量。

交通局與微笑單車今舉辦「台北里民小幫手工作夥伴大募集」，吸引31人報名，符合資格者最快7至10個工作天即可上線參與調度或場站清潔。圖／交通局提供
交通局與微笑單車今舉辦「台北里民小幫手工作夥伴大募集」，吸引31人報名，符合資格者最快7至10個工作天即可上線參與調度或場站清潔。圖／交通局提供

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