聯電綠獎培力工作坊 為投件者綠點子加值成好提案

為協助關注綠獎的夥伴們更認識計畫內容，幫助有意願的投件者掌握計畫精神且優化提案，綠獎於7/13至7/14舉辦兩天培力工作坊，協助有意願投件者將綠點子加值成好提案。

第一天工作坊帶領團隊探究綠色議題，由安侯永續發展顧問(股)有限公司狄佳瑩副總經理分享「氣候危機與未來解方」，帶團隊綜覽全球氣候風險，以及台灣因應的政策，討論未來產業的永續發展路徑。接著由REnato lab歐陽藹寧營運長分享「循環經濟的綠色革新」，透過推動淨零排放的重要解方-循環經濟，探討組織的永續競爭力如何化危機為轉機。兩堂議題課程打開團隊視野，團隊也於課後回饋透過趨勢的了解，能助於自己尋找組織的轉機。

第一天的最後一堂課程，邀請地方創生基金會柯勇全董事，教導「關鍵效益及社會影響力」，一開場即帶領團隊思考，綠獎之於重要的利害關係人所關注的績效，來想提案需要呈現的影響力為何？一問一答中打破框架思維，現場更引起討論。

第二天工作坊由長期協助政府部會創新創業計畫的馮志峯創業顧問，分享「營運計畫撰寫」接地契的一步步帶團隊建立數據化思維勾勒出提案架構，也透過評審視角及投資人視角分享撰寫評鑑的關鍵。最後一堂課由邁傑企管顧問鄭冠中創辦人分享「簡報實戰」包含了邏輯架構、簡報設計、到說服表達，協助有意願的投件者建構簡報。

兩天工作坊出席共計超過120人次，參與者回饋不僅協助其掌握投件準備的重點，工作坊的許多專業知識，也建立了團隊未來其他競賽或與投資人溝通的資料準備。第八屆綠獎徵件至 8/31止，歡迎關注綠色議題的夥伴們一起加入綠獎的行列！徵件辦法：https://ecoechoaward.com/