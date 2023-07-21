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「杜蘇芮」最快周日轉中颱 氣象局曝這時發海警機率高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
杜蘇芮颱風往西移動過程發展環境好，高機率在周日白天發展為中颱。本報資料照片
杜蘇芮颱風往西移動過程發展環境好，高機率在周日白天發展為中颱。本報資料照片

原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天上午8點增強為輕度颱風「杜蘇芮」，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風往西移動過程發展環境好，高機率在周日白天發展為中颱，且周日移動路徑若北轉，就不排除通過台灣，下周一發布海警機率高。雖然目前路徑不確定性大，但為近年較接近台灣的颱風，提醒民眾做好防颱準備。

根據氣象局資料顯示，杜蘇芮颱風今天下午2點中心位置在北緯14.1度，東經132.8度，以每小時14公里速度向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

氣象局預報員趙紘表示，杜蘇芮颱風距離台灣約1550公里，往西移動過程因環境條件好，最快周日白天發展為中颱，且周日為颱風強度及結構發展關鍵時刻，未來移動方向大致往西，若偏北分量出現往北走，影響台灣機率就高，甚至不排除通過台灣，預估下周一發布海警機率高。

趙紘指出，周日前的天氣與今天類似，上半天各地天氣穩定，午後西半部及東半部山區有局部大雨。下周一颱風水氣進來，東半部及恆春半島有雨，但受沉降作用影響，其他地區午後降雨會減少。下周二起受外圍環流影響，東半部及恆春半島雨勢明顯，其他地區則視颱風位置有不同程度影響。颱風預計下周三至周五最接近台灣，屆時各地整天都有降雨機會。

趙紘指出，未來一周各地仍高溫炎熱，西半部地區約34至35度，東半部約32至34度，東半部、大台北地區、雲林、高雄及屏東都有36度高溫。另根據颱風位置，部分地區也可能有焚風出現。

颱風 氣象局 高溫

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