聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市公布6件醃漬蔬菜不合格名單 下架再罰3萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處抽驗40件醃漬蔬菜產品。圖／台中市食安處提供
台中市食安處抽驗40件醃漬蔬菜產品。圖／台中市食安處提供

台中市食品藥物安全處今公布，執行「醃漬蔬菜稽查專案」，抽檢台中市場攤販、超市、農產行等24家業者、40件醃漬蔬菜產品，其中6件不合格立即下架，並依法裁處3萬元，保障市民食安

食安處說，這次專案擇定24家未曾抽驗或曾有抽驗不合格的醃漬蔬菜販售業者，查核食品良好衛生規範準則(GHP)、標示查核及保存來源文件及食品業者登錄等，都符合規定；另也抽驗業者販售的散裝或零賣醃漬蔬菜產品共40件，檢驗防腐劑及漂白劑，查獲有6件不合格，都已要求業者立即下架。

食安處說明，這6件不合格產品，台中市霧峰區大川農產行的脆筍干防腐劑不合格，食安處依食品安全衛生管理法處3萬元罰鍰；其他5件包括雲林大有果菜行的酸菜防腐劑和漂白劑不合格，彰化縣中興果菜行製造的五香冬菜防腐劑不合格，雲林縣昱品農產行的漬菜漂白劑不合格，雲林縣旭洋食品工廠的梅干菜防腐劑不合格，雲林縣大有果菜行的酸菜絲漂白劑不合格，都已移所在地衛生局各裁罰3萬元。

食安處提醒，民眾選購醃漬食品時，注意三不一要原則，一、不買味道過於刺鼻、不自然的產品；二、不購買來源不明的產品；三、不選擇顏色過於鮮豔的產品；四、要選擇包裝、標示、內容物完整的產品。

食安處呼籲，食品業者應落實衛生自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，使用食品添加物應依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不符合規格標準的食品添加物、非表列的品項，未准許的食品範圍，或未經查驗登記之單方食品添加物，均不得使用。更多資訊，可上「台中市食品藥物安全處」官網查詢。

台中市食安處今公布，6件醃漬蔬菜產品不合格，立即下架，並依法裁處3萬元，保障市民食安。圖／台中市食安處提供
台中市食安處今公布，6件醃漬蔬菜產品不合格，立即下架，並依法裁處3萬元，保障市民食安。圖／台中市食安處提供

食安 衛生局 防腐劑

延伸閱讀

台中稽查攤販超市醃漬蔬菜 6件不合格下架裁罰

中市台商腎病輕忽 罹泌尿道上皮癌術後正常生活

許淑華5天大陸行大豐收 簽10億元南投農產採購合約

中市警察局：近半年140件性騷案 職場居多

相關新聞

宜蘭通勤月票3方案都過 台北、宜蘭2300元通勤吃到飽

交通部公路總局今天開宜蘭等5縣市通勤月票審查會，桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣與花蓮縣通過，嘉義與新北未通過。宜蘭縣提出的230...

「杜蘇芮」最快周日轉中颱 氣象局曝這時發海警機率高

原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天上午8點增強為輕度颱風「杜蘇芮」，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風往西移動過程發展環境好，...

桃竹竹苗、宜蘭及花蓮月票審查通過 新北、嘉縣遭退回

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，交通部今審查另外5縣市通勤月票計畫，其中桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)...

女童吃金門醫院錯開流感成人藥慘嗜睡 薛瑞元回應了

針對衛福部金門醫院發生誤把成人「克流感」藥劑給4歲女童吃一事，衛福部長薛瑞元出席衛福部部慶及頒獎典禮前受訪表示，這是錯誤...

日本預測杜蘇芮恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

日本氣象廳最新預測輕颱杜蘇芮恐直撲台灣，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專轉貼日本氣象廳颱風預測路...

下班注意！對流雲系發展旺盛 7縣市發布大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，桃竹、南投地區及新北、苗栗、嘉義山區有局部大雨發生的機率，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦