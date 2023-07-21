中市公布6件醃漬蔬菜不合格名單 下架再罰3萬元

台中市食品藥物安全處今公布，執行「醃漬蔬菜稽查專案」，抽檢台中市場攤販、超市、農產行等24家業者、40件醃漬蔬菜產品，其中6件不合格立即下架，並依法裁處3萬元，保障市民食安。

食安處說，這次專案擇定24家未曾抽驗或曾有抽驗不合格的醃漬蔬菜販售業者，查核食品良好衛生規範準則(GHP)、標示查核及保存來源文件及食品業者登錄等，都符合規定；另也抽驗業者販售的散裝或零賣醃漬蔬菜產品共40件，檢驗防腐劑及漂白劑，查獲有6件不合格，都已要求業者立即下架。

食安處說明，這6件不合格產品，台中市霧峰區大川農產行的脆筍干防腐劑不合格，食安處依食品安全衛生管理法處3萬元罰鍰；其他5件包括雲林大有果菜行的酸菜防腐劑和漂白劑不合格，彰化縣中興果菜行製造的五香冬菜防腐劑不合格，雲林縣昱品農產行的漬菜漂白劑不合格，雲林縣旭洋食品工廠的梅干菜防腐劑不合格，雲林縣大有果菜行的酸菜絲漂白劑不合格，都已移所在地衛生局各裁罰3萬元。

食安處提醒，民眾選購醃漬食品時，注意三不一要原則，一、不買味道過於刺鼻、不自然的產品；二、不購買來源不明的產品；三、不選擇顏色過於鮮豔的產品；四、要選擇包裝、標示、內容物完整的產品。

食安處呼籲，食品業者應落實衛生自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，使用食品添加物應依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不符合規格標準的食品添加物、非表列的品項，未准許的食品範圍，或未經查驗登記之單方食品添加物，均不得使用。更多資訊，可上「台中市食品藥物安全處」官網查詢。