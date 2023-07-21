40歲男倒廁所無呼吸心跳 全台首例到院前啟動葉克膜

新北市板橋區40歲黃姓男子4月因心室纖維顫動（Ventricular fibrillation），在家中廁所昏倒，被發現時已無呼吸心跳，救護人員獲報到場後，經與亞東醫院急診醫學部及葉克膜（ECMO）團隊評估後，創全台首例在到院前啟動葉克膜，緊急救回黃男。有別於一般需到院再由醫師判斷，搶救時效由30分鐘降至16分鐘。

亞東醫院急診醫學部主任孫仁堂及葉克膜團隊今年2月與新北市消防局，研擬到院前啟動葉克膜團隊流程與條件，希望縮短病患實際接上葉克膜的時間，過去須等到病人到院後，再由急診醫師判是否啟動，搶救時效由30分鐘降到16分鐘，黃男日前已康復出院。黃男今到場表示，感謝亞東醫院與新北市消防局的判斷，讓他還有機會陪伴家人。

孫仁堂表示，只要符合六大條件，經到場救護人員評估後，即可先行啟動院內葉克膜團隊，包括年齡小於70歲；目擊病人倒地，且有進行CPR；初始心率為心室纖維顫動或心室頻脈（Ventricular Tachycardia）；無臥床、癌症末期及其他不可逆的末期疾病；預估報案後40分鐘內抵達醫院；無明顯大出血。至今已成功啟動5名相似案例，進行葉克膜放置。