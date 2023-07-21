國產休旅狠角色現身 大改款CR-V全面升級空間表現超亮眼!

大改款Honda CR-V亮眼現身，預售價108萬起。 圖／Honda Taiwan 提供

休旅車是展現極致舒適與智慧生活的最佳車款，更是城市探索與自然冒險的首選，既擁有優雅的外觀設計，還兼具出色便利的性能和先進科技的配備，以超越標竿再進化之姿實現嶄新的移動喜悅。All-new CR-V作為全球SUV指標性車款，以質感美學再進化之姿，不斷突破極限，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大絕對優勢，樹立SUV領航新典範。為了讓車主感受到有如乘雲般的專屬空間與質感，歡迎前往展演現場親身體驗：7/29~7/31台北ATT 4 FUN;8/4~8/6高雄夢時代購物中心;8月份台東鹿野高台熱氣球(詳細活動資訊請關注Honda 官方FB)。

全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。

All-new CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m / 1,800~5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)的絕佳油耗。

以1.5升渦輪引擎的前驅車型做為主力。 記者陳威任／攝影

All-new CR-V致力打造全方位安全守護機制，搭載全新進化 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統，將毫米波雷達視野角度提升至120度，前攝影鏡頭視野角度提升至90度，大幅改善前方人與車的偵測能力; BSI盲點偵測雷達可提前偵測到車側後方車輛，讓視線死角無所遁形，在倒車時更有CTM倒車預警顯示提供輔助，實現從容自信駕馭。

除了有全速域的「ACC主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車功能」，提升下坡時定速性能並改善對於前方煞停車輛的偵測能力外，「CMBS碰撞緩解煞車系統(附FCW前方碰撞警示)」全面提升對自行車與摩托車的偵測功能。

此外，更擴大轉彎時對於對向來車的偵測範圍，「LKAS車道維持輔助系統」則能對應側風干擾並提升車道置中性能，以及提升彎道行駛時的順暢性，「RDM道路偏移抑制系統」及「LDW車道偏移警示系統」則擴大偵測範圍到路肩和路緣，以多重安全防護體系，實現輕鬆駕馭。

All-new CR-V依等級不同另有搭載「MVCS環景影像輔助系統」、「PSS停車偵測雷達」、「高畫素倒車攝影機 (附視角切換)」、「智慧清潔前檔雨刷」，構築全方位安全堡壘與駕駛便利性。

為追求更高效的駕馭生活，Honda在數位時代的洪流中與時俱進，不斷研發創新，推出Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，透過網路與雲端系統整合，設置「安全&安心、便利&舒適、溝通&連結」3大領域共13項功能。

無線CarPlay含9吋導航主機。 圖／Honda Taiwan 提供

在安全&安心方面，當車輛檢測到因事故發生碰撞且SRS輔助氣囊引爆，「自動碰撞偵測」功能會自動通報Honda Taiwan全方位顧客服務中心，並主動與車主聯絡提供必要協助；「地理圍籬」與「超速警告」則是當車輛進出指定區域與超速行駛時通知駕駛人，當車輛交由家人使用或洗車美容、維修保養、代客停車服務時，能及時掌握車輛使用狀態與安全；「防盜保全系統」則在車輛遭到破壞時主動通知駕駛人，搭配「遠端診斷協助」確認車況，並在車況異常甚至故障警示燈亮起時，主動提醒駕駛人並協助處理，並能聯絡Honda Taiwan尋求協助。

在便利&舒適方面，「儀表資訊顯示」透過視覺化資訊呈現，即時了解油箱容量與預估可行駛里程；「遙控引擎/冷氣操作」能在炎夏或寒冬於上車前預先啟動引擎與空調，上車時就能享有最舒適的車室溫度；「遙控門鎖」、「遙控燈光」與「尋找愛車」服務，方便確認車門鎖狀態與車輛位置；另搭配「喜愛點搜尋」讓駕駛人更有效率搜尋感興趣的地點。

在溝通&連結方面，「訊息溝通」主動提醒駕駛人次回保養時間，方便安排個人行程且維持最佳車況；另透過「社群分享」將旅程紀錄發佈到社群平台，與朋友一同分享旅程的收穫與喜悅。

以放大車格演繹動感大器姿態的All-new CR-V，具有長4,690mm、寬1,865mm的車身尺寸，車頭搭配大型水箱護罩及銳利的LED 頭燈、車側以方正俐落線條設計，打造高效空氣力學性能、車尾有雙色後擾流尾翼及高識別度的LED尾燈，盡顯CR-V充分表達自信駕馭與磅礡大器視覺氛圍，另外透過A柱後移及車側後視鏡位置調整至車門上，讓駕駛視野更加開闊並提升安全性。

外型亮眼兼具霸氣。 圖／Honda Taiwan 提供

大改款Honda CR-V亮眼現身，預售價108萬起。 圖／Honda Taiwan 提供

廣角和薄型化的LED頭燈搭配LED日行燈燈眉。 圖／Honda Taiwan 提供

最高等級Prestige車型更搭載「全景式電動天窗」、「髮絲紋鋁合金車頂行李架」、「雙出排氣尾管」及「Sport仕樣水箱護罩及保桿飾板」，完美詮釋CR-V力與美兼具的優雅魅力。

All-new CR-V開發團隊以帶給駕乘者極致感動為訴求，打造前所未有的內裝鋪陳與全面有感的舒適體驗，Prestige車型從方向盤、排檔桿以真皮包覆、座椅採豪華皮質包覆，搭配「駕駛座8向電動座椅調整附記憶功能」，「副駕駛座4向電動座椅調整」，並以溫潤的木紋質地，均勻分布於儀表板中央及車門飾板，讓觸覺與視覺體驗昇華至嶄新高度。

內裝鋪陳更具質感。 圖／Honda Taiwan 提供

All-new CR-V依等級不同另搭載「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」、「9吋音響主機」、「NAVI衛星導航」、「無線Apple CarPlay」、「Android Auto」，「15W無線充電座」等便利科技配備，all-new CR-V更別出心裁的是搭載「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」，在喧鬧的生活中，亦能享有和諧純粹的天籟之音。全新世代CR-V以層層堆疊手法，演繹有感進化的質感座艙，讓駕駛人尊享屬於自我的美好燦爛時光。

配備數位儀表。 圖／Honda Taiwan 提供

無線充電盤。 圖／Honda Taiwan 提供

無線CarPlay含9吋導航主機。 記者陳威任／攝影

「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」。 圖／Honda Taiwan 提供

作為跨級距百變空間的領航者，除延續Honda引以為傲的MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，全新世代CR-V將軸距放大至2,700mm，創造較前代更加寬敞並超越同級的車室空間外，更以日常需求為考量，打造以人為本的舒適與實用兼具體驗，後座享有充裕的腿部伸展空間，座椅椅背更擁有16段並較前代增加10.5度調整角度，讓每位乘客均能享有屬於自己的乘座姿態。

全新世代CR-V將軸距放大至2,700mm。 圖／Honda Taiwan 提供

另搭配可前後移動190mm的滑軌設置，讓行李廂空間更加放大，可放置4個25吋旅行箱或4個高爾夫球袋等物品，此外，後廂門檻以適宜的高度設計，讓所有人能輕鬆提放貨物，全新世代CR-V以獨具匠心的巧思，完美體現以人為本的細膩設計與實用均衡之美。

打造領先同級大空間。 圖／Honda Taiwan 提供

All-new CR-V採用ACE鋼骨結構車體，透過大幅進化的懸吊系統、底盤剛性及抗扭曲表現，配置大尺吋18吋輪胎，締造精準操控與清晰路感回饋。另搭載ARD振幅反應避震器，全面降低車身晃動與路面振動，成就極致平穩舒適的乘坐體驗。

此外也透過優化的防火牆與引擎支架的強化、消音器結構的改變、輪拱及車底板隔音材質的增加、車側風流的改善，以及搭載前檔隔音玻璃及更進化的ANC主動式噪音抑制系統，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。

All-new CR-V延續歷代優異基礎再進化，以「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」嶄新風貌，塑造四大絕對優勢，近期將再度引爆市場話題，各車型預接單售價為VTi-S 108萬元、S 118萬元、Prestige 128萬元，提供消費者更豐富多元的選擇，前1,000位交車車主另享有專屬CR-V交車禮。欲知更多相關資訊，可至以下連結查詢。

Honda Taiwan官方網站：https://crv.honda.tw/teaser/

Facebook：https://www.facebook.com/honda.com.tw

Instagram：https://www.instagram.com/honda_tw/?hl=zh-tw