國產休旅狠角色現身 大改款CR-V全面升級空間表現超亮眼!

聯合線上／ 記者陳威任／綜合報導

大改款Honda CR-V亮眼現身，預售價108萬起。 圖／Honda Taiwan 提供
大改款Honda CR-V亮眼現身，預售價108萬起。 圖／Honda Taiwan 提供

休旅車是展現極致舒適與智慧生活的最佳車款，更是城市探索與自然冒險的首選，既擁有優雅的外觀設計，還兼具出色便利的性能和先進科技的配備，以超越標竿再進化之姿實現嶄新的移動喜悅。All-new CR-V作為全球SUV指標性車款，以質感美學再進化之姿，不斷突破極限，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大絕對優勢，樹立SUV領航新典範。為了讓車主感受到有如乘雲般的專屬空間與質感，歡迎前往展演現場親身體驗：7/29~7/31台北ATT 4 FUN;8/4~8/6高雄夢時代購物中心;8月份台東鹿野高台熱氣球(詳細活動資訊請關注Honda 官方FB)。

全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。

All-new CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m / 1,800~5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)的絕佳油耗。

以1.5升渦輪引擎的前驅車型做為主力。 記者陳威任／攝影
以1.5升渦輪引擎的前驅車型做為主力。 記者陳威任／攝影

All-new CR-V致力打造全方位安全守護機制，搭載全新進化 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統，將毫米波雷達視野角度提升至120度，前攝影鏡頭視野角度提升至90度，大幅改善前方人與車的偵測能力; BSI盲點偵測雷達可提前偵測到車側後方車輛，讓視線死角無所遁形，在倒車時更有CTM倒車預警顯示提供輔助，實現從容自信駕馭。

除了有全速域的「ACC主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車功能」，提升下坡時定速性能並改善對於前方煞停車輛的偵測能力外，「CMBS碰撞緩解煞車系統(附FCW前方碰撞警示)」全面提升對自行車與摩托車的偵測功能。

此外，更擴大轉彎時對於對向來車的偵測範圍，「LKAS車道維持輔助系統」則能對應側風干擾並提升車道置中性能，以及提升彎道行駛時的順暢性，「RDM道路偏移抑制系統」及「LDW車道偏移警示系統」則擴大偵測範圍到路肩和路緣，以多重安全防護體系，實現輕鬆駕馭。

All-new CR-V依等級不同另有搭載「MVCS環景影像輔助系統」、「PSS停車偵測雷達」、「高畫素倒車攝影機 (附視角切換)」、「智慧清潔前檔雨刷」，構築全方位安全堡壘與駕駛便利性。

為追求更高效的駕馭生活，Honda在數位時代的洪流中與時俱進，不斷研發創新，推出Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，透過網路與雲端系統整合，設置「安全&安心、便利&舒適、溝通&連結」3大領域共13項功能。

無線CarPlay含9吋導航主機。 圖／Honda Taiwan 提供
無線CarPlay含9吋導航主機。 圖／Honda Taiwan 提供

在安全&安心方面，當車輛檢測到因事故發生碰撞且SRS輔助氣囊引爆，「自動碰撞偵測」功能會自動通報Honda Taiwan全方位顧客服務中心，並主動與車主聯絡提供必要協助；「地理圍籬」與「超速警告」則是當車輛進出指定區域與超速行駛時通知駕駛人，當車輛交由家人使用或洗車美容、維修保養、代客停車服務時，能及時掌握車輛使用狀態與安全；「防盜保全系統」則在車輛遭到破壞時主動通知駕駛人，搭配「遠端診斷協助」確認車況，並在車況異常甚至故障警示燈亮起時，主動提醒駕駛人並協助處理，並能聯絡Honda Taiwan尋求協助。

在便利&舒適方面，「儀表資訊顯示」透過視覺化資訊呈現，即時了解油箱容量與預估可行駛里程；「遙控引擎/冷氣操作」能在炎夏或寒冬於上車前預先啟動引擎與空調，上車時就能享有最舒適的車室溫度；「遙控門鎖」、「遙控燈光」與「尋找愛車」服務，方便確認車門鎖狀態與車輛位置；另搭配「喜愛點搜尋」讓駕駛人更有效率搜尋感興趣的地點。

在溝通&連結方面，「訊息溝通」主動提醒駕駛人次回保養時間，方便安排個人行程且維持最佳車況；另透過「社群分享」將旅程紀錄發佈到社群平台，與朋友一同分享旅程的收穫與喜悅。

以放大車格演繹動感大器姿態的All-new CR-V，具有長4,690mm、寬1,865mm的車身尺寸，車頭搭配大型水箱護罩及銳利的LED 頭燈、車側以方正俐落線條設計，打造高效空氣力學性能、車尾有雙色後擾流尾翼及高識別度的LED尾燈，盡顯CR-V充分表達自信駕馭與磅礡大器視覺氛圍，另外透過A柱後移及車側後視鏡位置調整至車門上，讓駕駛視野更加開闊並提升安全性。

外型亮眼兼具霸氣。 圖／Honda Taiwan 提供
外型亮眼兼具霸氣。 圖／Honda Taiwan 提供

大改款Honda CR-V亮眼現身，預售價108萬起。 圖／Honda Taiwan 提供
大改款Honda CR-V亮眼現身，預售價108萬起。 圖／Honda Taiwan 提供

廣角和薄型化的LED頭燈搭配LED日行燈燈眉。 圖／Honda Taiwan 提供
廣角和薄型化的LED頭燈搭配LED日行燈燈眉。 圖／Honda Taiwan 提供

最高等級Prestige車型更搭載「全景式電動天窗」、「髮絲紋鋁合金車頂行李架」、「雙出排氣尾管」及「Sport仕樣水箱護罩及保桿飾板」，完美詮釋CR-V力與美兼具的優雅魅力。

All-new CR-V開發團隊以帶給駕乘者極致感動為訴求，打造前所未有的內裝鋪陳與全面有感的舒適體驗，Prestige車型從方向盤、排檔桿以真皮包覆、座椅採豪華皮質包覆，搭配「駕駛座8向電動座椅調整附記憶功能」，「副駕駛座4向電動座椅調整」，並以溫潤的木紋質地，均勻分布於儀表板中央及車門飾板，讓觸覺與視覺體驗昇華至嶄新高度。

內裝鋪陳更具質感。 圖／Honda Taiwan 提供
內裝鋪陳更具質感。 圖／Honda Taiwan 提供

All-new CR-V依等級不同另搭載「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」、「9吋音響主機」、「NAVI衛星導航」、「無線Apple CarPlay」、「Android Auto」，「15W無線充電座」等便利科技配備，all-new CR-V更別出心裁的是搭載「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」，在喧鬧的生活中，亦能享有和諧純粹的天籟之音。全新世代CR-V以層層堆疊手法，演繹有感進化的質感座艙，讓駕駛人尊享屬於自我的美好燦爛時光。

配備數位儀表。 圖／Honda Taiwan 提供
配備數位儀表。 圖／Honda Taiwan 提供

無線充電盤。 圖／Honda Taiwan 提供
無線充電盤。 圖／Honda Taiwan 提供

無線CarPlay含9吋導航主機。 記者陳威任／攝影
無線CarPlay含9吋導航主機。 記者陳威任／攝影

「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」。 圖／Honda Taiwan 提供
「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」。 圖／Honda Taiwan 提供

作為跨級距百變空間的領航者，除延續Honda引以為傲的MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，全新世代CR-V將軸距放大至2,700mm，創造較前代更加寬敞並超越同級的車室空間外，更以日常需求為考量，打造以人為本的舒適與實用兼具體驗，後座享有充裕的腿部伸展空間，座椅椅背更擁有16段並較前代增加10.5度調整角度，讓每位乘客均能享有屬於自己的乘座姿態。

全新世代CR-V將軸距放大至2,700mm。 圖／Honda Taiwan 提供
全新世代CR-V將軸距放大至2,700mm。 圖／Honda Taiwan 提供

另搭配可前後移動190mm的滑軌設置，讓行李廂空間更加放大，可放置4個25吋旅行箱或4個高爾夫球袋等物品，此外，後廂門檻以適宜的高度設計，讓所有人能輕鬆提放貨物，全新世代CR-V以獨具匠心的巧思，完美體現以人為本的細膩設計與實用均衡之美。

打造領先同級大空間。 圖／Honda Taiwan 提供
打造領先同級大空間。 圖／Honda Taiwan 提供

All-new CR-V採用ACE鋼骨結構車體，透過大幅進化的懸吊系統、底盤剛性及抗扭曲表現，配置大尺吋18吋輪胎，締造精準操控與清晰路感回饋。另搭載ARD振幅反應避震器，全面降低車身晃動與路面振動，成就極致平穩舒適的乘坐體驗。

此外也透過優化的防火牆與引擎支架的強化、消音器結構的改變、輪拱及車底板隔音材質的增加、車側風流的改善，以及搭載前檔隔音玻璃及更進化的ANC主動式噪音抑制系統，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。

All-new CR-V延續歷代優異基礎再進化，以「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」嶄新風貌，塑造四大絕對優勢，近期將再度引爆市場話題，各車型預接單售價為VTi-S 108萬元、S 118萬元、Prestige 128萬元，提供消費者更豐富多元的選擇，前1,000位交車車主另享有專屬CR-V交車禮。欲知更多相關資訊，可至以下連結查詢。

Honda Taiwan官方網站：https://crv.honda.tw/teaser/
Facebook：https://www.facebook.com/honda.com.tw
Instagram：https://www.instagram.com/honda_tw/?hl=zh-tw

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