貨運駕駛不滿違停新制 交通部：邀地方檢視需求規畫

交通部修正《道路交通管理處罰條例》，增加靜態違規停車將對駕駛人和公司的違規記點，記點達一定程度將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照。汽車貨運業、計程車駕駛不滿新法上路沒有足夠卸貨及載客車位，今號召約40輛計程車赴交通部外抗議。交通部表示，將請公路總局及各區監理所邀集各地方政府及工會，檢視貨運物流需求妥為規畫。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、統一速達企業工會、宅配通企業工會、大榮貨運企業工會、魔術食品企業工會、中華快遞企業工會、桃園市產業總工會等近80人今赴交通部外抗議，多次高喊「反惡法、顧生計」、「交通部長王國材下台」，更號召約40輛計程車繞行交通部，過程中也與警方發生推擠衝突。

交通部今回應，道路交通管理處罰條例修正規定中，對於汽車駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨時停車等影響交通秩序及安全較大的情形，是有處以罰鍰外，併記違規點數1點，但此次的修法是為了呼應社會對加強保護行人及提升道路交通安全期待，對於工會訴求會審慎看待，也希望貨車駕駛共同守護道路交通安全。

交通部指出，針對工會提出的物流貨運裝卸貨有停車需求，相關管理有因地制宜特性，可與地方政府共同努力來提供因地適足的商業物流上下貨臨時停車規劃，將請公路總局及各區監理所分區邀集各地方政府會同在地貨運物流業者工會，檢視轄區內貨運物流需求妥為規劃。

交通部也說，交通部為汽車貨運運輸業主管機關，會注意資方保障駕駛的權益，有關工會在現場要求保障員工工作權及貨運公司應全面負責貨車司機的罰款，因涉及運輸業者與員工間勞動條件約定事宜，期間若有不符規定情事，可提供給交通部或公路總局轉請勞動主管機關查處。