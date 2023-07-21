快訊

台積電重挫市值蒸發4,927億元 該跑還是勇敢買？法人這麼看

苗栗縣長鍾東錦涉違反選罷法 檢方提「當選無效」之訴一審遭駁回

貨運駕駛不滿違停新制 交通部：邀地方檢視需求規畫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台臺灣汽車貨運倉儲業產業工會等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，斷了司機的生計，把司機成祭品，換取表面的政績。記者黃義書／攝影
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台臺灣汽車貨運倉儲業產業工會等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，斷了司機的生計，把司機成祭品，換取表面的政績。記者黃義書／攝影

交通部修正《道路交通管理處罰條例》，增加靜態違規停車將對駕駛人和公司的違規記點，記點達一定程度將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照。汽車貨運業、計程車駕駛不滿新法上路沒有足夠卸貨及載客車位，今號召約40輛計程車赴交通部外抗議。交通部表示，將請公路總局及各區監理所邀集各地方政府及工會，檢視貨運物流需求妥為規畫。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、統一速達企業工會、宅配通企業工會、大榮貨運企業工會、魔術食品企業工會、中華快遞企業工會、桃園市產業總工會等近80人今赴交通部外抗議，多次高喊「反惡法、顧生計」、「交通部長王國材下台」，更號召約40輛計程車繞行交通部，過程中也與警方發生推擠衝突。

交通部今回應，道路交通管理處罰條例修正規定中，對於汽車駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨時停車等影響交通秩序及安全較大的情形，是有處以罰鍰外，併記違規點數1點，但此次的修法是為了呼應社會對加強保護行人及提升道路交通安全期待，對於工會訴求會審慎看待，也希望貨車駕駛共同守護道路交通安全。

交通部指出，針對工會提出的物流貨運裝卸貨有停車需求，相關管理有因地制宜特性，可與地方政府共同努力來提供因地適足的商業物流上下貨臨時停車規劃，將請公路總局及各區監理所分區邀集各地方政府會同在地貨運物流業者工會，檢視轄區內貨運物流需求妥為規劃。

交通部也說，交通部為汽車貨運運輸業主管機關，會注意資方保障駕駛的權益，有關工會在現場要求保障員工工作權及貨運公司應全面負責貨車司機的罰款，因涉及運輸業者與員工間勞動條件約定事宜，期間若有不符規定情事，可提供給交通部或公路總局轉請勞動主管機關查處。

交通部長 計程車

延伸閱讀

交通安全處罰新制上路 貨運司機抗議斷生計

工會要求增設貨運卸貨車格 交通部：研議訴求

影╱貨運、計程車駕駛不滿新法無配套 衝交通部抗議爆衝突

竹市垃圾焚化廠第4季將整改 談定「以量易量」區域合作

相關新聞

桃竹竹苗、宜蘭及花蓮月票審查通過 新北、嘉縣遭退回

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，交通部今審查另外5縣市通勤月票計畫，其中桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)...

女童吃金門醫院錯開流感成人藥慘嗜睡 薛瑞元回應了

針對衛福部金門醫院發生誤把成人「克流感」藥劑給4歲女童吃一事，衛福部長薛瑞元出席衛福部部慶及頒獎典禮前受訪表示，這是錯誤...

日本預測杜蘇芮恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

日本氣象廳最新預測輕颱杜蘇芮恐直撲台灣，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專轉貼日本氣象廳颱風預測路...

影╱貨運、計程車駕駛不滿新法無配套 衝交通部抗議爆衝突

交通部修正《道路交通管理處罰條例》，增加靜態違規停車將對駕駛人和公司的違規記點，記點達一定程度將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照...

社區仍有病毒！流感重症通報數未減 公費藥劑延至8月底

現行流感公費藥劑擴大使用期限到7月底，為此次流感季第五度延長。衛福部疾病管制署發言人曾淑慧說，雖然類流感門急診就診人數有逐漸下降...

肉桂好香 網傳加咖啡能降血糖？專家解答並提醒注意這件事

許多人喜愛肉桂，肉桂香氣濃郁，常用於烘焙點心、咖啡調味。但近日網路盛傳「肉桂能降血糖」，對此食藥署表示，此說法並無實證，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦