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台大藥學專業學院、精準醫學推動中心與輝瑞共同培育人才

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台大精準醫學推動中心、台大藥學專業學院及輝瑞藥廠簽署人才培育備忘錄。 圖／台大藥學專業學院提供
台大精準醫學推動中心、台大藥學專業學院及輝瑞藥廠簽署人才培育備忘錄。 圖／台大藥學專業學院提供

為培養新世代醫藥產業人才，推動藥學教育與精準醫學發展，台灣大學精準醫學推動中心、台灣大學藥學專業學院及輝瑞藥廠簽署人才培育備忘錄，旨在促進產學共創與人才培育。三方在人才跨領域學習的推廣不遺餘力，為這項人才培育計畫打下了良好的基礎。本次合作將聚焦產學合作、人才培育，共同培養具備醫藥相關核心能力、實務運作及創新的跨領域人才，共同推動藥學教育與精準醫學發展。

台大醫學院長暨台大精準醫學推動中心計畫主持人倪衍玄表示，精準醫學是當今醫學領域的重要趨勢，中心以全齡健康願景、推動精準健康產業發展、培育具創新之精準醫學跨領域人才爲目標，輝瑞擁有豐富的醫藥相關實務經驗，致力推動精準醫學科學進步，以滿足不斷變化的醫療需求，改善人類健康。

教育部精準健康產業跨領域人才培育計畫總辦公室主持人錢宗良表示，希望藉由推動產、官、學等單位合作，整合資源共同實現「2030全齡健康願景」，本次能與全球領先的醫藥研發企業密切合作，國際人才共同培養，是精準健康大未來拼圖中不可或缺的一塊。

國立台灣大學藥學專業學院院長沈麗娟表示，恰逢台大藥學成立70周年，培育超過4000位畢業生，並於2009年推動台灣第一個6年制ParmD（Doctor of Pharmacy，臨床藥學博士）學位。為持續強化台大藥學專業學院與產業界的連結，台大藥學專業院特與多所國內外藥廠合作培育具實務實習經驗的畢業生。

即將上任的台大藥學院長林君榮也特別致謝與輝瑞大藥廠的合作，簽訂人才培育合作備忘錄，不僅延續原有的實習合作關係，更期待雙方有更深層的產學交流，以達培育優質藥學專業人才的最終目的。

輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，本次合作呼應輝瑞「持續創新以改變病患生命」的企業宗旨，透過產學跨領域知識交流及合作，期待培養出更多具備全球視野和專業技能的醫藥人才，加速台灣在醫藥領域及精準健康產業的發展。要實現這一目標，各界緊密合作非常關鍵，讓充滿潛能的新世代人才與產業界接軌更是重要。三方合作只是起點，為台灣的醫藥產業帶來新機遇，向成為精準健康產業的領先者邁進，開創台灣醫藥界更加繁榮和創新的未來。此次合作結合三方專業優勢是重要的里程碑，更是爲醫藥界人才培育打下堅實根基。

台大精準醫學推動中心、台大藥學專業學院及輝瑞藥廠簽署人才培育備忘錄。</p><!--6--><p> 圖／台大藥學專業學院提供
台大精準醫學推動中心、台大藥學專業學院及輝瑞藥廠簽署人才培育備忘錄。

圖／台大藥學專業學院提供

台大精準醫學推動中心、台大藥學專業學院及輝瑞藥廠簽署人才培育備忘錄。</p><!--9--><p> 圖／台大藥學專業學院提供
台大精準醫學推動中心、台大藥學專業學院及輝瑞藥廠簽署人才培育備忘錄。

圖／台大藥學專業學院提供

台大醫學院 藥學 輝瑞

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