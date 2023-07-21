桃竹竹苗、宜蘭及花蓮月票審查通過 新北、嘉縣遭退回

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，交通部今審查另外5縣市通勤月票計畫，其中桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)及花蓮縣計畫審查通過，嘉義縣及新北市所提計畫則未通過。公路總局表示，通過縣市或生活圈經過票證及系統整合，各項測試、驗證及宣傳完成即可上路。

公路總局指出，今審查新竹市等5縣市所提出通勤月票計畫，其中審查通過桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)及花蓮縣計畫；嘉義縣及新北市所提計畫則審查未通過。桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣及花蓮縣月票計畫均為第2次審查，計畫內容較為完整，且符合此次月票政策目的與精神，經委員審查一致通過。

公路總局指出，嘉義縣因方案內容缺乏生活圈縣市整合、績效目標及配套措施，將請該府補充後再審；新北市則因提案計畫為安坑地區型月票，使用範圍侷限於特定區域、路線及運具，未符合本次月票政策強調跨區域及跨運具整合精神，預期效益有限，經委員審查一致不予通過。

根據公總資料顯示，桃竹竹苗生活圈首次提交的方案分為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元，可搭乘桃園機場捷運、台鐵及公車；北宜生活圈分為宜蘭縣750元、北宜國道及台鐵1800元、北宜國道、台鐵及雙北公共運輸2300元；花蓮縣境內台鐵及市區公車199元，台鐵、市區客運及公路客運399元。

另外，公路總局也說，北中南三大生活圈累計至20日已約有57.8萬人次加值購買、2048萬人次使用月票搭乘各類公共運具，20日單日使用人次將近150萬人次。