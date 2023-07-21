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朝聖「童話王國」布拉格 想上廁所要付錢只有一處例外

聯合報／ 記者周彥妤／布拉格即時報導
捷克布拉格城堡、查理大橋等著名景點，吸引各國遊客朝聖。記者周彥妤／攝影
捷克布拉格城堡、查理大橋等著名景點，吸引各國遊客朝聖。記者周彥妤／攝影

「童話王國」捷克布拉格美景不在話下，布拉格城堡、查理大橋等著名景點，吸引各國遊客朝聖。捷克觀光局提醒，歐洲公廁多採使用者付費制，以布拉格為例，上一次廁所約10至20捷克克朗（約新台幣15至30元），連地鐵也不例外，唯獨百貨商場不收費。

捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫指出，歐洲公廁多採使用者付費制，捷克亦是如此，像在布拉格城堡等景點，上廁所前得先投幣，連搭乘地鐵也不例外，不過就因採收費制，管理得當，整體公廁整潔度相對有水準，旅客不必擔心廁所髒亂或缺少衛生紙。

他說，一般到餐廳用餐，都可無償上廁所；若是在當地星巴克消費，消費者可憑收據明細的廁所密碼使用，密碼日日更新；至於麥當勞廁所前則設有閘門，投幣10克朗才能入內，不過可獲1張10克朗折扣券，讓旅客在該店消費。

夏沛倫提醒，捷克商店信用卡使用普遍，唯獨上廁所要現金投幣，建議旅客備妥小額零錢，約200到300克朗（約新台幣288到433元），以備不時之需。

捷克觀光局提醒，歐洲公廁多採使用者付費制，以布拉格為例，上一次廁所約10至20捷克克朗（約新台幣15至30元）。記者周彥妤／攝影
捷克觀光局提醒，歐洲公廁多採使用者付費制，以布拉格為例，上一次廁所約10至20捷克克朗（約新台幣15至30元）。記者周彥妤／攝影

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