遊童話王國布拉格 類TPASS讓遊客一天搭到飽僅200多塊

中華航空開闢台北－布拉格航線，每周飛行2班次，未來直飛「童話王國」可省下4、5小時轉機時間。捷克觀光局表示，布拉格公共運輸便捷，自由行不必傷腦筋，且推出各種交通套票方案，類似台灣TPASS，不過計價方式採「買時段」制，以24小時車票為例，期間搭輕軌、公車、地鐵，搭到飽約新台幣216元。

捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫指出，若在布拉格市中心旅遊，建議多利用大眾運輸，且各主要城市都有自家版公共運輸套票，計價方式採搭多久時間，如套票長則有1年、半年，短則有1周、1天、1小時、半小時套票，期間內可無限搭乘輕軌、公車、地鐵。

他說，買好車票到車站入口打印日期時間，即可啟用，不過要留意地鐵有分區，若跨區搭乘就要另付費。以24小時車票為例，疫情期間從120克朗（約新台幣173元）上漲為150克朗（約新台幣216元）；以學生月票而言，3個月車票700克朗（約新台幣1009元）。他也提醒，若逾時使用，查票被抓到，將面臨車資25倍至30倍罰款。