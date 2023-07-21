快訊

苗栗縣長鍾東錦涉違反選罷法 檢方提「當選無效」之訴一審遭駁回

13歲少女助「釣魚辦案」遭性侵…警事後稱「沒想到」 王婉諭：簡直荒唐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊童話王國布拉格 類TPASS讓遊客一天搭到飽僅200多塊

聯合報／ 記者周彥妤／布拉格即時報導
捷克觀光局表示，布拉格公共運輸便捷，自由行不必傷腦筋，且推出各種交通套票方案。記者周彥妤／攝影
捷克觀光局表示，布拉格公共運輸便捷，自由行不必傷腦筋，且推出各種交通套票方案。記者周彥妤／攝影

中華航空開闢台北－布拉格航線，每周飛行2班次，未來直飛「童話王國」可省下4、5小時轉機時間。捷克觀光局表示，布拉格公共運輸便捷，自由行不必傷腦筋，且推出各種交通套票方案，類似台灣TPASS，不過計價方式採「買時段」制，以24小時車票為例，期間搭輕軌、公車、地鐵，搭到飽約新台幣216元。

捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫指出，若在布拉格市中心旅遊，建議多利用大眾運輸，且各主要城市都有自家版公共運輸套票，計價方式採搭多久時間，如套票長則有1年、半年，短則有1周、1天、1小時、半小時套票，期間內可無限搭乘輕軌、公車、地鐵。

他說，買好車票到車站入口打印日期時間，即可啟用，不過要留意地鐵有分區，若跨區搭乘就要另付費。以24小時車票為例，疫情期間從120克朗（約新台幣173元）上漲為150克朗（約新台幣216元）；以學生月票而言，3個月車票700克朗（約新台幣1009元）。他也提醒，若逾時使用，查票被抓到，將面臨車資25倍至30倍罰款。

此外，市區內另有民營共享電動滑板車。夏沛倫說，共享單車非政府管轄，因此不在交通票使用範圍內，上路後因有隨意停車問題，影響市區環境，當地市民普遍不太喜歡，目前多是觀光客使用。

暢遊童話王國布拉格，捷克觀光局建議多利用大眾運輸。記者周彥妤／攝影
暢遊童話王國布拉格，捷克觀光局建議多利用大眾運輸。記者周彥妤／攝影

台幣 觀光局 輕軌

延伸閱讀

南韓首爾驚傳隨機砍人案！嫌犯在地鐵出口犯案 造成1死3傷

南投星空季從白天玩到晚上 清境鳶峰星空劇場套票開賣

搭台灣虎航樂遊日本九州長崎縣 巴士優惠套票超激省！

在「童話王國」布拉格換錢小心變肥羊 這些眉角要留意

相關新聞

桃竹竹苗、宜蘭及花蓮月票審查通過 新北、嘉縣遭退回

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，交通部今審查另外5縣市通勤月票計畫，其中桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含北宜生活圈)...

女童吃金門醫院錯開流感成人藥慘嗜睡 薛瑞元回應了

針對衛福部金門醫院發生誤把成人「克流感」藥劑給4歲女童吃一事，衛福部長薛瑞元出席衛福部部慶及頒獎典禮前受訪表示，這是錯誤...

日本預測杜蘇芮恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

日本氣象廳最新預測輕颱杜蘇芮恐直撲台灣，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專轉貼日本氣象廳颱風預測路...

影╱貨運、計程車駕駛不滿新法無配套 衝交通部抗議爆衝突

交通部修正《道路交通管理處罰條例》，增加靜態違規停車將對駕駛人和公司的違規記點，記點達一定程度將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照...

社區仍有病毒！流感重症通報數未減 公費藥劑延至8月底

現行流感公費藥劑擴大使用期限到7月底，為此次流感季第五度延長。衛福部疾病管制署發言人曾淑慧說，雖然類流感門急診就診人數有逐漸下降...

肉桂好香 網傳加咖啡能降血糖？專家解答並提醒注意這件事

許多人喜愛肉桂，肉桂香氣濃郁，常用於烘焙點心、咖啡調味。但近日網路盛傳「肉桂能降血糖」，對此食藥署表示，此說法並無實證，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦