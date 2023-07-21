影╱貨運、計程車駕駛不滿新法無配套 衝交通部抗議爆衝突

交通部修正《道路交通管理處罰條例》，增加靜態違規停車將對駕駛人和公司的違規記點，記點達一定程度將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照。汽車貨運業、計程車駕駛不滿新法上路沒有足夠卸貨及載客車位，導致駕駛被檢舉記點，今號召約40輛計程車、近80人赴交通部外抗議，不僅數度試圖衝進交通部、與警方發生推擠衝突，更揚言再邀集上百人包圍交通部。

隨著近年宅經濟日益發達，貨物配送更是直達家家戶戶門口，計程車駕駛、貨車司機等工會不滿道交條例修正上路沒有足夠的停車位等配套，導致駕駛被迫違停，可能面臨駕照被吊扣或吊銷，甚至工作權不保。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、統一速達企業工會、宅配通企業工會、大榮貨運企業工會、魔術食品企業工會、中華快遞企業工會、桃園市產業總工會等近80人今赴交通部外抗議，多次高喊「反惡法、顧生計」、「交通部長王國材下台」，更號召約40輛計程車繞行交通部，一度導致仁愛路周邊壅塞。

抗議駕駛今不滿交通部派出一名秘書無法具體回應，試圖衝進交通部大樓，警方約出動4、50名人力戒備，過程中更發生推擠衝突，氣氛緊張。眼看雙方持續僵持不下，交通部再派出簡任技正出面指出，針對相關單位訴求將進一步研議，也會討論進一步安排相關會議。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄表示，司機違停是因為道路設計不良，台北市大型貨運公司平均一年會收到5千到7千張罰單，從道路規劃源頭解決，才能從根本改善違規停車問題。交通部先前表示，工會應要求商家自備卸貨車格，或跟地方政府爭取增設卸貨車格，完全是推卸責任。

林志雄表示，相關單位抗爭並非要爭取違規特權，是希望交通部辦理勞資政三方會議聽取駕駛訴求。此外，靜態違規不能歸責貨車司機，罰單費用和道安講習費用應全部由事業單位負擔，更不能以靜態違規衍生處分為由，解雇貨車司機。

統一速達企業工會也說，不分營業車或私家的客貨兩用車都可以停用卸貨車格，常發生明明沒有卸貨需求的客貨兩用車，把卸貨車格當成一般車格停用，或是在特定時段將卸貨車格開放給一般汽車停用。若交通部不回應相關訴求，將再號召上百人包圍交通部。