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不用一個人硬撐 長照平安5守則助照顧者喘息

中央社／ 台北21日電

受傳統觀念影響，不少家庭自己照顧長輩，卻讓照顧者的工作與生活因責任「卡關」。衛福部今天提醒「長照平安5守則」，籲民眾善用長照2.0資源，勿讓自己淹沒在照顧長泳中。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳在「照顧如長泳，互助游更遠」記者會上表示，有些長照家庭因受傳統觀念影響，拒絕「外人」進入家庭幫忙，或認為自己可以，而拒絕使用外部資源或服務，卻讓突發事件成為壓倒駱駝的最後一根稻草，最終導致遺憾。

祝健芳說，「引進外部專業資源，不代表不孝順」，照顧是專業工作，需由專業人員執行或協助，照顧者也不用一個人硬撐；盼長照資源能像救生圈，在照顧長泳中，助照顧者活出更好的生活品質。

家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，根據家庭照顧者關懷專線去年統計，有31%民眾詢問照顧需求、29%希望有服務資源，並有近2成尋求情緒支持，顯示照顧問題不是有長照資源就能解決，還面臨家庭照顧者自我身心安頓、家人關係協調等挑戰。

陳維萍呼籲，長照平安5守則包含，備好「照顧救生圈」，找神隊友幫忙（可撥1966長照專線）；找到照顧替手；找人訴苦（可撥打0800-50-7272家庭照顧者關懷專線）；訂定安心交接計畫，明確列出被照顧者需求；每天至少15分鐘留給自己，做喜歡的事。

家總秘書長陳景寧說，從輿情監測發現近期長照悲歌事件有上升趨勢，顯示關照照顧者的重要性；傳統上的家庭照顧者，是在第一線把屎把尿，但是聰明的照顧者，如同「個案管理師」可以嫁接各種資源，讓長輩得到好的照顧，也能保有自己的人生，才不致走向失衡與崩潰。

曾同時照顧公婆、父母和身障弟弟的「李姐」在記者會現身說法，自己因公公動心臟手術而提早退休，起初所有照顧親力親為，認為一切都要自己來才行，但後來發現，其實「留一個空間，家人就會走進來一起照顧」，且總有一天照顧會結束，但照顧者的人生還要繼續，因此決定「放過自己」。

長照 記者會 家人

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