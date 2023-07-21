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發炎與失智可能相關 就醫及調整作息有助降風險

中央社／ 台北20日電

研究發現，身體發炎情形可能與失智症發展和病程有關，尤其血管型失智症，長期壓力、肥胖、心血管疾病和糖尿病都被視為慢性發炎表現，治療並調整生活型態，有助降低失智風險。

高齡社會之下，失智症成為多國重視的老年疾病，而隨著身體機能老化，慢性發炎也是引起常見老化慢性疾病的主因。英國曼徹斯特大學博士梅克力（Dr.Krisztina Mekli）日前在國際期刊「公共科學圖書館」（PLOS ONE），發表有關全身慢性發炎與日後發展成失智症的風險研究。

研究中發現，較高發炎程度與3到11年後被診斷為失智症的風險有關，但結果也顯示增加風險很小，兩者間關聯性並不是因果關係，未來還需要更進一步研究其中可能機制。

台灣科技媒體中心（SMC）邀請國內專家解析這份研究結果與相關資訊，並發布新聞稿。

台灣大學醫學院精神科副教授、台大醫院雲林分院精神醫學部主任黃偉烈說明，這項研究對於發炎和認知功能如何產生關連，沒有太多機轉上的實證資訊，雖然嘗試分析討論不同種類失智症是否在發炎指標有不同表現，實際沒有達到統計上的顯著意義。

因此在實務方面，黃偉烈認為，這項研究尚不適用於臨床的診斷用途，比較合理的理解是，偏高的發炎程度有可能為認知缺損的多種風險因子之一，但此一結果有沒有族群差異、是透過何種路徑產生對認知功能衝擊、是否受到其他潛在干擾因子影響等，仍待釐清。

台北榮民總醫院一般神經科主任傅中玲表示，失智症的病因十分複雜，臨床上分成許多類型，但以常見的阿茲海默症和血管型失智症來說，兩者都與神經發炎有關。

傅中玲指出，這篇研究發現，血管型失智症和神經發炎比阿茲海默氏症更相關，而長期壓力、肥胖、心血管疾病和糖尿病都被視為慢性發炎的一個表現，因此治療慢性疾病和症狀，減少壓力和健康生活型態，均有助減少慢性發炎，進而降低失智風險。

失智症 醫學院 老化

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