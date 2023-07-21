聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應萬安演習！foodpanda平台服務「這4天依地區暫時關閉」
因應2023年萬安46號演習，7月24日至7月27日下午1點～2點foodpanda將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、熊貓超市、外帶自取、pandago及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂。foodpanda也提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範；因萬安演習如有餐點延遲情形，敬請消費者見諒。
2023年萬安46號演習管制日期與地區資訊：
●7月24日（周一）北部地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣
●7月25日（周二）南部地區：台南市、高雄市、屏東縣
●7月26日（周三）東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣
●7月27日（周四）中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言