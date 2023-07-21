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因應萬安演習！foodpanda平台服務「這4天依地區暫時關閉」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
因應萬安演習，7月24日至7月27日下午1點～2點foodpanda將於演習區域暫停美食外送。圖／foodpanda提供
因應萬安演習，7月24日至7月27日下午1點～2點foodpanda將於演習區域暫停美食外送。圖／foodpanda提供

因應2023年萬安46號演習，7月24日至7月27日下午1點～2點foodpanda將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、熊貓超市、外帶自取、pandago及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂。foodpanda也提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範；因萬安演習如有餐點延遲情形，敬請消費者見諒。

2023年萬安46號演習管制日期與地區資訊：

●7月24日（周一）北部地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣

●7月25日（周二）南部地區：台南市、高雄市、屏東縣

●7月26日（周三）東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣

●7月27日（周四）中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市

萬安演習 外送

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