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登革熱520例創十年最高紀錄 羅一鈞率隊去台南視察了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台南登革熱疫情未降溫，疾管署副署長羅一鈞南下視察防疫狀況。疾病管制署技正王欽賢、疾病管制署副署長羅一鈞、台南市永康區長陳勝楠以及永康區勝利里長楊遠波。圖／截自疾管署影片
台南登革熱疫情未降溫，疾管署副署長羅一鈞南下視察防疫狀況。疾病管制署技正王欽賢、疾病管制署副署長羅一鈞、台南市永康區長陳勝楠以及永康區勝利里長楊遠波。圖／截自疾管署影片

天氣炎熱又下雨，本土登革熱持續延燒，今年累計520例病例。疾管署副署長羅一鈞率領5組人馬赴目台南市永康區及當地設立擴大採檢站視察。疾管署副署長曾淑慧說，登革熱疫情仍上升中，希望可以儘早控制疫情，因此赴當地了解相關狀況。

登革熱疫情寫下十年來同期最高紀錄，根據統計截至20日，全國累計520例登革熱本土病例，個案分布於台南市431例雲林縣67例，高雄市19例，台中市2例，屏東縣1例。

羅一鈞上午及下午分赴台南五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等疫情升溫處視察地。他表示，請當地民眾及攤商配合防治措施、積極清除孳生源，如果有出現疑似症狀或是有接觸可以至擴大採檢站採檢，找出潛在病例。

曾淑慧則表示，近期溫度炎熱，加上下雨都是讓登革熱防治更為棘手的措施。在溫度高的環境有利於登革病毒在蚊子體內的繁殖及活動，因此會增加登革熱的傳播風險。

曾淑慧也說，自從今年首例本土登革熱病例出現時，疾管署就非常重視並與地方合作，展開孳生源查核與清除、化學防治及成立社區擴大篩檢站等工作，後續亦成立登革熱機動防疫隊，截至7月20日，已累計出勤643人次，協助地方政府進行孳生源查核與清除等。

不僅如此，曾淑慧表示，衛生福利部長薛瑞元、疾管署長莊人祥以及羅一鈞都多次南下，視察當地防疫工作、了解動員情形與需求、走訪基層診所及參與縣市政府層級之指揮中心會議等。

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