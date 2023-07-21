榮陽交「高防護實驗室」培人才 莊人祥到場提抗疫關鍵

榮陽交聯盟合作開「高防護實驗室人才培訓專班」，並邀請國防醫學院預防醫學研究所高防護實驗室專家團隊授課。衛福部疾管署長莊人祥表示，我國經歷SARS、新冠肺炎等傳染病威脅，除醫療、公衛介入外，研發病原鑑識和檢驗技術更是抗疫關鍵。

北榮生物安全第三等級實驗室在7月11至13日辦理「高防護實驗室人才培訓專班」共有陽明交大師生及北榮檢驗人員共6名學員參加，課程涵蓋生物安全管理組織及運作、感染性生物材料管理法規、生物風險管理，及個人防護具實作和BSL-3實驗室儀器使用等議題。

衛福部疾管署長莊人祥、中華民國無任所大使郭旭崧、北榮副院長王署君、陽交大副校長楊慕華等人都到場勉勵學會。郭旭崧說，榮陽交聯盟除以往共同合作投入快篩試劑、抗病毒藥物及疫苗研發外，亦將攜手打造高品質檢驗模式、培育高階專業人才，共創生醫價值。

王署君表示，該課程是北榮與陽交大首次合作的高防護人才培訓專班，藉由客製化的實務操作訓練，增強實驗室人員專業素養、降低生物安全與保全風險，提升研究和檢驗之優勢。楊慕華則說，北榮是陽交大重要合作夥伴，合作有助強化研發產學鏈結、優化傳染病檢驗機制與提升防疫整備應變量能。

莊人祥表示，台灣先後歷經SARS、H1N1及新冠肺炎等新興傳染病衝擊，除醫療照護與公衛介入外，研發快速精準且有效的病原鑑識和檢驗技術更是不可或缺的抗疫關鍵。在危險性病原體研究、防治及生物安全防護工作中，生物安全第三、第四等級等高防護實驗室，以及合格之高防護實驗操作人員是重要關鍵，期待培育出有志之士，共同推動科學研究與防疫工作進行。

擔任師資的國防醫學院預防醫學研究所組長陳正忠表示，國防預醫所擁有亞洲第一個生物安全第四等級實驗室，具備全生物安全等級（第一至第四等級）實驗室及專業研究團隊；希望透過本次培訓課程，促進學術交流，提升高防護實驗室操作與管理之技能，培育全方位防疫人才。

北榮的生物安全第三等級實驗室在去年底通過疾管署核可，並在今年年初由前美國CDC專家謝文儒教授見證下舉行北榮與陽明交大合作揭牌儀式。