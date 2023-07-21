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省水省電！讓IKEA大方送燈泡、折價券　加碼節能3法寶

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA鼓勵大家使用LED燈泡。圖／IKEA提供
IKEA鼓勵大家使用LED燈泡。圖／IKEA提供

今年夏天真的有夠熱！許多人冷氣狂開，但面對地球持續升溫，更要注意的是節能減碳，IKEA持續推動健康永續生活，為鼓勵大家節能省電，只要成功做到省電省水，有機會免費獲得燈泡或折價券，另外IKEA也推薦節能物品，即使面對史上最熱夏天，還是有機會節能，來為地球盡一份心力。

IKEA從企業身體力行，在全台台獨棟IKEA門市設置太陽能模組，今年6月IKEA新莊店也完工2,500片太陽能模組，總年減碳排量達4,421噸。

針對日常生活，IKEA推薦多款涼感寢具，包括使用冷凝膠、人造絲等創造觸感，可以降低開冷氣的時間，有效省下電費；另外家中燈泡，也可以全面換成LED燈泡，根據統計，IKEA LED燈泡相較鎢絲燈泡省電高達85%，使用壽命長20倍；另外使用省水蓮蓬頭，IKEA將手持式及頂噴式蓮蓬頭都有墊圈，可以節省30%用水量，更能有效省水。

為鼓勵大家實際行動，新店店推出，即日起至8月31日，只要水、電費之「本期金額」低於「去年同期金額」，每位宜家卡卡友可憑紙本或電子帳單，至新店店3樓顧客服務櫃台兌換「指定燈泡」一顆。

IKEA高雄店即日起至11月30日，凡當期電費帳單比去年同期減少用電量10度（含）以上，或當期水費比前一期減少用水量達5%（含）以上，即可獲得滿千折百券1張，最高可獲得10張。

IKEA新莊店今年6月完工近2,500片太陽能模組。圖／IKEA提供
IKEA新莊店今年6月完工近2,500片太陽能模組。圖／IKEA提供
IKEA的蓮蓬頭，可以節省30%用水量。圖／IKEA提供
IKEA的蓮蓬頭，可以節省30%用水量。圖／IKEA提供
IKEA推薦使用涼感寢具。圖／IKEA提供
IKEA推薦使用涼感寢具。圖／IKEA提供

IKEA 省水 省電

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