省水省電！讓IKEA大方送燈泡、折價券　加碼節能3法寶

今年夏天真的有夠熱！許多人冷氣狂開，但面對地球持續升溫，更要注意的是節能減碳，IKEA持續推動健康永續生活，為鼓勵大家節能省電，只要成功做到省電省水，有機會免費獲得燈泡或折價券，另外IKEA也推薦節能物品，即使面對史上最熱夏天，還是有機會節能，來為地球盡一份心力。

IKEA從企業身體力行，在全台台獨棟IKEA門市設置太陽能模組，今年6月IKEA新莊店也完工2,500片太陽能模組，總年減碳排量達4,421噸。

針對日常生活，IKEA推薦多款涼感寢具，包括使用冷凝膠、人造絲等創造觸感，可以降低開冷氣的時間，有效省下電費；另外家中燈泡，也可以全面換成LED燈泡，根據統計，IKEA LED燈泡相較鎢絲燈泡省電高達85%，使用壽命長20倍；另外使用省水蓮蓬頭，IKEA將手持式及頂噴式蓮蓬頭都有墊圈，可以節省30%用水量，更能有效省水。

為鼓勵大家實際行動，新店店推出，即日起至8月31日，只要水、電費之「本期金額」低於「去年同期金額」，每位宜家卡卡友可憑紙本或電子帳單，至新店店3樓顧客服務櫃台兌換「指定燈泡」一顆。