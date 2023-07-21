台南虎頭埤風景區設YouBike2.0 方便遊客串連周邊景點

台南市政府今天公告公共自行車YouBike 2.0自2月23日啟用已累計突破50萬人次以上，近來交通局加速擴增站點，今增加虎頭埤風景區外北側停車場旁YouBike 2.0服務，提供虎頭埤風景區遊客新的旅遊體驗。

市長黃偉哲表示，台南市公共自行車早期採用自建系統T-Bike，上路以來使用率不如預期，曾有民眾從外縣市騎YouBike到台南，才發現系統不相容，無法跨縣市歸還，只能折返。YouBike2.0進駐台南後，此問題也迎刃而解。為擴大優質公共自行車服務，提供民眾便利的接駁工具，還兼具了觀光休閒等用途。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，到虎頭埤風景區旅遊，從台南市火車站搭綠幹線到新化站之後，可轉乘綠13支線到虎頭埤；也可從新化國中、新化武德殿、原街役場、新化體育公園租借YouBike2.0慢遊至虎頭埤風景區，適合安排一趟低碳輕旅行。

虎頭埤風景區管理所表示，12月31日前騎YouBike 2.0前30分鐘免費，繞行水庫環湖道路一圈約4.5公里，走百年歷史的虎月吊橋、找尋虎埤八景，出園區後還有時間可到訪全台最美麗菜市場稱號的「新化果菜市場」，往東順遊南168線，可以到林家園藝喝咖啡、大坑休閒農場吃烤雞、米其林餐盤推薦的「王家燻羊肉」、特殊惡地形的草山月世界，深度探訪新化山區的旅遊魅力。

詳細內容請見虎頭埤風景區官網