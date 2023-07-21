快訊

蘿莉塔挺7月孕肚登記結婚　 蘇心甯當見證人曬夫妻超甜合照

日本預測杜蘇芮颱風恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

沒申請也有事！只詢問租金補貼事宜 她立刻被房東漲2千租金

台南虎頭埤風景區設YouBike2.0 方便遊客串連周邊景點

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝

台南市政府今天公告公共自行車YouBike 2.0自2月23日啟用已累計突破50萬人次以上，近來交通局加速擴增站點，今增加虎頭埤風景區外北側停車場旁YouBike 2.0服務，提供虎頭埤風景區遊客新的旅遊體驗。

市長黃偉哲表示，台南市公共自行車早期採用自建系統T-Bike，上路以來使用率不如預期，曾有民眾從外縣市騎YouBike到台南，才發現系統不相容，無法跨縣市歸還，只能折返。YouBike2.0進駐台南後，此問題也迎刃而解。為擴大優質公共自行車服務，提供民眾便利的接駁工具，還兼具了觀光休閒等用途。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，到虎頭埤風景區旅遊，從台南市火車站搭綠幹線到新化站之後，可轉乘綠13支線到虎頭埤；也可從新化國中、新化武德殿、原街役場、新化體育公園租借YouBike2.0慢遊至虎頭埤風景區，適合安排一趟低碳輕旅行。

虎頭埤風景區管理所表示，12月31日前騎YouBike 2.0前30分鐘免費，繞行水庫環湖道路一圈約4.5公里，走百年歷史的虎月吊橋、找尋虎埤八景，出園區後還有時間可到訪全台最美麗菜市場稱號的「新化果菜市場」，往東順遊南168線，可以到林家園藝喝咖啡、大坑休閒農場吃烤雞、米其林餐盤推薦的「王家燻羊肉」、特殊惡地形的草山月世界，深度探訪新化山區的旅遊魅力。

詳細內容請見虎頭埤風景區官網

https://htp.tainan.gov.tw/

台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝
台南虎頭埤風景區設YouBike2.0，方便遊客串連周邊景點。記者周宗禎／翻攝

虎頭埤 YouBike 台南

延伸閱讀

南市建議旅宿業「生日」消防總體檢 免被重罰最高30萬

南市觀旅、工務、財稅局長出缺何時補 黃偉哲給答案了

不讓日月潭泳渡專美於前！南市首辦泳渡虎頭埤 18日開始報名

台南小日月潭 虎頭埤新增水域遊憩設施 學生享門票半價

相關新聞

日本預測杜蘇芮恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

日本氣象路廳最新預測輕颱杜蘇芮恐直撲台灣，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專轉貼日本氣廳颱風預測路...

3、4月發票「千萬獎」還有四張未領！最低只花62元就中獎

今年5-6月期統一發票將於25日開獎，財政部今（21）日公布3-4月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有四張未領，...

輕颱杜蘇芮路徑預測各國差異大 賈新興：「天女散花型」關鍵要看它

第5號颱風杜蘇芮上午生成，各國對路徑預測北修，但差異相當大，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

立榮報到系統今早全台大當機！害旅客無法報到 影響多個航班延誤

立榮航空今早報到系統大當機，全台旅客都無法線上報到，導致航班有所延誤。目前影響航班數還在統計中。

冷氣、木板、枯木...禍從天降難避免 急診醫曝救命關鍵

新北市板橋區昨發生窗型冷氣掉落砸中女大生致死案件。一名黃姓女大生等公車時不幸被從17樓掉落、重達30公斤的冷氣砸中，路人...

為什麼中暑案例一直來？名醫實測未到中午 「WBGT」已達30.5度

即將至來的周日是廿四節氣中的「大暑」，最近正是一年中最熱的日子。衛福部統計，七月至十九日熱傷害急診人次是去年同期一點六倍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦