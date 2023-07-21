日本預測杜蘇芮恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

日本氣象路廳最新預測輕颱杜蘇芮恐直撲台灣，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專轉貼日本氣廳颱風預測路線指出，「有點嚇到大家的路徑，持續關注後續發展。」

日本氣象廳指出，杜蘇芮繼續發展往西前進，之後預測再轉北，下周三會增強前進到沖繩南部。路徑預測顯示有可能直撲台灣。

天氣職人吳聖宇則在臉書指出，杜蘇芮預期會是今年第一個發布陸上颱風警報的颱風，時間點大概會落在下周一晚到周二清晨之間，後續對台灣應該會有相當程度影響，等更多資料出來再分析。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興上午在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，各國目前預測是「天女散花型」，歐洲預測可能往屏東、高雄移動，或菲律賓北部、台灣東邊恆春、巴士海峽移動，美國預測往沖繩方向，變化大，未來關鍵要看高氣壓變化，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，各國路徑預測向北調整，侵台機率提高，但「不確定性」很大，仍需再觀察。

吳德榮指出，歐洲系集模式模擬系集平均路徑向北調整，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。美國系集模式模擬向右調整，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣。