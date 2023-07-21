24日萬安演習部分交通管制 桃機籲旅客提前抵達機場

萬安46號演習將於7月24日13時30至14時舉行，桃園機場配合進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練，演習期間航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等則暫停發車。機場公司呼籲出境旅客，避開演習時間、提前抵達機場，避免因交通管制而無法及時報到，演習時段內需遵從指示配合人車疏散等管制措施。

機場公司表示，演習期間航班正常起降，旅客報到、通關及登機作業皆不受演習影響。桃園機場配合實施疏散避難及交通管制等措施，將由航警及保全人員引導旅客進入航廈內，行駛中車輛則須聽從引導，就近停靠於航廈路緣或駛入停車場，請旅客遵從相關指示，以利演習進行。

機場公司提醒為確保順利登機，請旅客避開演習時間，提前抵達機場，並善用手機、網路及市區預辦登機完成報到程序，有關航班最新資訊請逕洽各航空公司。