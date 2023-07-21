快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

24日萬安演習部分交通管制 桃機籲旅客提前抵達機場

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場於萬安演習期間，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等則暫停發車。機場公司呼籲出境旅客提前抵達機場。記者季相儒／攝影
桃園機場於萬安演習期間，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等則暫停發車。機場公司呼籲出境旅客提前抵達機場。記者季相儒／攝影

萬安46號演習將於7月24日13時30至14時舉行，桃園機場配合進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練，演習期間航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等則暫停發車。機場公司呼籲出境旅客，避開演習時間、提前抵達機場，避免因交通管制而無法及時報到，演習時段內需遵從指示配合人車疏散等管制措施。

機場公司表示，演習期間航班正常起降，旅客報到、通關及登機作業皆不受演習影響。桃園機場配合實施疏散避難及交通管制等措施，將由航警及保全人員引導旅客進入航廈內，行駛中車輛則須聽從引導，就近停靠於航廈路緣或駛入停車場，請旅客遵從相關指示，以利演習進行。

機場公司提醒為確保順利登機，請旅客避開演習時間，提前抵達機場，並善用手機、網路及市區預辦登機完成報到程序，有關航班最新資訊請逕洽各航空公司。

桃園機場 演習

延伸閱讀

中俄聯合軍演日本海登場 演練共同維護戰略通道安全

北市萬安演習24日登場 公車停駛、捷運只進不出

柯文哲赴烘爐地參拜交通管制 民眾轟：憑什麼有特權

桃機發展東亞轉運 美來台「轉機免安檢」最快秋季上路

相關新聞

3、4月發票「千萬獎」還有四張未領！最低只花62元就中獎

今年5-6月期統一發票將於25日開獎，財政部今（21）日公布3-4月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有四張未領，...

輕颱杜蘇芮路徑預測各國差異大 賈新興：「天女散花型」關鍵要看它

第5號颱風杜蘇芮上午生成，各國對路徑預測北修，但差異相當大，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

立榮報到系統今早全台大當機！害旅客無法報到 影響多個航班延誤

立榮航空今早報到系統大當機，全台旅客都無法線上報到，導致航班有所延誤。目前影響航班數還在統計中。

冷氣、木板、枯木...禍從天降難避免 急診醫曝救命關鍵

新北市板橋區昨發生窗型冷氣掉落砸中女大生致死案件。一名黃姓女大生等公車時不幸被從17樓掉落、重達30公斤的冷氣砸中，路人...

為什麼中暑案例一直來？名醫實測未到中午 「WBGT」已達30.5度

即將至來的周日是廿四節氣中的「大暑」，最近正是一年中最熱的日子。衛福部統計，七月至十九日熱傷害急診人次是去年同期一點六倍...

杜蘇芮颱風恐接近台灣會發布海警？氣象局曝關鍵時間點

中央氣象局上午表示，原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓已於今天上午8點增強為輕度颱風「杜蘇芮」，周日為觀察颱風強度及結構發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦