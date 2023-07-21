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照顧悲劇頻傳 長照司、家總推「長照平安5守則」分擔長照壓力

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長照司、家庭照顧者關懷總會呼籲，鼓勵家庭照顧者掌握「長照平安5守則」，善用長照2.0資源自造「照顧救生圈」，也呼籲親友、鄰里共同關懷「高負荷家庭照顧者」，不要讓他們淹沒在照顧長泳中。記者許政榆／攝影
衛福部長照司、家庭照顧者關懷總會呼籲，鼓勵家庭照顧者掌握「長照平安5守則」，善用長照2.0資源自造「照顧救生圈」，也呼籲親友、鄰里共同關懷「高負荷家庭照顧者」，不要讓他們淹沒在照顧長泳中。記者許政榆／攝影

專家觀察，今年台灣照顧悲劇事件有升溫趨勢，長照家庭可能因失能、失智或身心障礙有不同的照顧需求，也可能碰到孝道觀念、長輩抗拒服務、家人照顧衝突，家庭照顧者自己工作、收入、婚姻等問題「卡關」。衛福部長照司、家庭照顧者關懷總會呼籲，鼓勵家庭照顧者掌握「長照平安5守則」，善用長照2.0資源自造「照顧救生圈」，也呼籲親友、鄰里共同關懷「高負荷家庭照顧者」，不要讓他們淹沒在照顧長泳中。

家庭照顧者關懷專線0800-57272於111年統計資料顯示，照顧者來電多詢問「照顧需求（31.1%）」、「照顧資源（29.2%）」與「情緒支持（19.7%）」。而在情緒支持問題中，以「傾訴照顧壓力（46.3%）」為最多，其次是「與被照顧者溝通困難（22.0%）」、「與家人溝通困難（16.1%）」、「多重角色壓力（7.1%）」等，顯示照顧問題複雜，除了長照資源，還面臨家照者自我身心安頓、家人關係協調等挑戰。

衛福部統計，主要家庭照顧者每天平均照顧11個小時，近半數沒有照顧替手，五分之一自覺健康狀況不佳。家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍呼籲，台灣受高齡化、少子化等社會變遷，近年又有疫情、萬物齊漲等衝擊，家照者是「內憂外患」。

家總秘書長陳景寧憂心，今年觀察台灣悲劇事件有升溫，而日本一件照顧悲劇事件最新判例，是照顧者堅持自己一人照顧，拒絕外界資源，最後單方面悲觀，而奪走被照顧者性命。她說，這也提醒，照顧者若不把門打開，很多外界資源進不來，應該破「非我不可」的想法。

家庭照顧者「平安五守則」：

1. 備好「照顧救生圈」，找神隊友幫忙：家庭照顧者有照顧上的疑問或是不知如何尋找資源，只要一通電話，撥打「1966長照專線」神隊友立即出動。

2. 找到照顧替手：鼓勵家庭妥善運用政府長照資源，同時推動家庭內照顧溝通與協議，找到照顧替手，做好照顧安排與時間管理，成為聰明照顧者。

3. 有人聽你訴苦：專為家庭照顧者設置的「家庭照顧者關懷專線0800–507272」(台語：有您真好真好)，提供線上會談服務與協助，聆聽您照顧上的大小事。

4. 每天至少15分鐘留給自己，做喜歡的事：每天留給自己15分鐘的時間與空間，不論是運動、聆聽音樂、冥想、書寫、散步等，傾聽自己的聲音，找回簡單的平靜與快樂。

5. 訂定安心交接計畫：家庭照顧者總是擔心被照顧者沒人照顧，鼓勵善用政府資源安排替手，練習做好照顧交接計畫、學習放手，找回自己的人生。

衛福部長照司長祝健芳說，「長期照顧就像長泳，一個人獨撐難免精疲力竭，必須找到神隊友。」長照2.0從照顧管理專員、A個管、B服務提供單位、C據點、家照據點、失智據點所建構的支持網絡，就像「照顧救生圈」，即使有突發狀況導致經濟困難須急難救助等問題，政府也有社安網等其他資源，希望照顧者勇於求助。

今年60歲的李姐曾「一打五」，照顧父母、公婆和智能障礙的弟弟，是善用資源的佼佼者。她母親去年染疫重症緊接著中風，她透過在志工課程學到的知識，主動向醫院求助急性後期照護，返家後也善用長照2.0「復能照護」服務，讓無法下樓的媽媽能推著菜籃車去菜市場。她的年邁雙親終於在今年善終，李姐感謝許多貴人相助，她說，「許多事情是一念之間，照顧者必須放過自己，總有一天照顧會結束，但我們的人生還要繼續」。鼓勵民眾有需要可撥打長照專線1966、家庭照顧者關懷專線0800-50-7272。

長照 家人 衛福部

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