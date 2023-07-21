快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

冷氣、木板、枯木...禍從天降難避免 急診醫曝救命關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新北市板橋區昨發生窗型冷氣掉落砸中女大生致死案件，類似事件在台灣層出不窮。本報資料照片
新北市板橋區昨發生窗型冷氣掉落砸中女大生致死案件，類似事件在台灣層出不窮。本報資料照片

新北市板橋區昨發生窗型冷氣掉落砸中女大生致死案件。一名黃姓女大生等公車時不幸被從17樓掉落、重達30公斤的冷氣砸中，路人雖立即為其施行心肺復甦術（CPR），但送醫搶救後仍因顱骨破裂等原因離世。醫師表示，類似案件中不少被害人因被砸中頭部或心臟，因腦漿外溢或出血過多死亡；周邊民眾可為其加壓止血，並施行CPR等待救援。

台灣掉落物傷人事件層出不窮。最知名的案例之一，是發生在1986年3月的「燒肉粽」案。一名販賣燒肉粽的黃姓攤商，照例騎車在台北市新生北路一帶叫賣，卻不幸被從13樓墜落的胡姓女子砸重致死，胡女送醫後僅受輕傷。

2018年發生的木板掉落砸死老婦案件，則與本次事件情況類似。一位高齡87歲的婦人，在自家社區一樓活動，因當天風大，不幸被6樓鄰居放置陽台鐵窗的木板砸中頭部，當場血流不止陷入昏迷，外籍看護及家人將其送醫，老婦人病情急轉直下，搶救2小時後仍不幸過世。

最近一起事件是今年5月，台南女童隨父親登山被枯木擊中的案件。根據中央社當時報導，兩位女童年僅8歲、6歲，與父親在白河區大凍山登山時遭掉落的枯木砸中，一人僅眼部腫脹、頭暈流鼻血，但意識清楚；另一位女童傷勢較重，疑似顱骨骨折、意識模糊，緊急送醫搶救。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，若掉落物體擊、重量重，擊中民眾頭部造成顱骨破裂、腦漿外溢，或擊中心臟、主動脈等位置，造成大出血，不少案例都是當場死亡；但只要不是傷到頭部、心臟或大血管，送至急診急救都有機會救回。

新北冷氣掉落案件事發當下，因位於公車站牌、捷運出口等人潮出沒地帶，遭砸中的女大生胞姐就在身旁，一名路過護理師則立即為其施行CPR。李建璋表示，若發生類似案件，目擊民眾可先針對傷者大出血處進行加壓止血，並立刻進行CPR，等待救護人員抵達。

他表示，掉落物事件「禍從天降」很難避免，除了民眾盡可能走在騎樓，也要從工程安全方面著手，冷氣裝設等作業流程是可控因素，行人的狀況則難控制。

冷氣 CPR

延伸閱讀

冷氣墜樓砸死女大生 工人不熟安裝...意外前叩同事電話指導仍出錯

冷氣機砸死女大生 高市議員籲「安裝體檢」防患未然

冷氣高樓掉落砸死女大生 專業師傅：疑上下檔片沒鎖好

影／板橋高樓裝修冷氣砸中等公車女大生 同行姊姊目擊CPR救不回妹妹

相關新聞

3、4月發票「千萬獎」還有四張未領！最低只花62元就中獎

今年5-6月期統一發票將於25日開獎，財政部今（21）日公布3-4月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有四張未領，...

輕颱杜蘇芮路徑預測各國差異大 賈新興：「天女散花型」關鍵要看它

第5號颱風杜蘇芮上午生成，各國對路徑預測北修，但差異相當大，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

立榮報到系統今早全台大當機！害旅客無法報到 影響多個航班延誤

立榮航空今早報到系統大當機，全台旅客都無法線上報到，導致航班有所延誤。目前影響航班數還在統計中。

冷氣、木板、枯木...禍從天降難避免 急診醫曝救命關鍵

新北市板橋區昨發生窗型冷氣掉落砸中女大生致死案件。一名黃姓女大生等公車時不幸被從17樓掉落、重達30公斤的冷氣砸中，路人...

為什麼中暑案例一直來？名醫實測未到中午 「WBGT」已達30.5度

即將至來的周日是廿四節氣中的「大暑」，最近正是一年中最熱的日子。衛福部統計，七月至十九日熱傷害急診人次是去年同期一點六倍...

杜蘇芮颱風恐接近台灣會發布海警？氣象局曝關鍵時間點

中央氣象局上午表示，原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓已於今天上午8點增強為輕度颱風「杜蘇芮」，周日為觀察颱風強度及結構發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦