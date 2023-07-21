冷氣、木板、枯木...禍從天降難避免 急診醫曝救命關鍵

新北市板橋區昨發生窗型冷氣掉落砸中女大生致死案件。一名黃姓女大生等公車時不幸被從17樓掉落、重達30公斤的冷氣砸中，路人雖立即為其施行心肺復甦術（CPR），但送醫搶救後仍因顱骨破裂等原因離世。醫師表示，類似案件中不少被害人因被砸中頭部或心臟，因腦漿外溢或出血過多死亡；周邊民眾可為其加壓止血，並施行CPR等待救援。

台灣掉落物傷人事件層出不窮。最知名的案例之一，是發生在1986年3月的「燒肉粽」案。一名販賣燒肉粽的黃姓攤商，照例騎車在台北市新生北路一帶叫賣，卻不幸被從13樓墜落的胡姓女子砸重致死，胡女送醫後僅受輕傷。

2018年發生的木板掉落砸死老婦案件，則與本次事件情況類似。一位高齡87歲的婦人，在自家社區一樓活動，因當天風大，不幸被6樓鄰居放置陽台鐵窗的木板砸中頭部，當場血流不止陷入昏迷，外籍看護及家人將其送醫，老婦人病情急轉直下，搶救2小時後仍不幸過世。

最近一起事件是今年5月，台南女童隨父親登山被枯木擊中的案件。根據中央社當時報導，兩位女童年僅8歲、6歲，與父親在白河區大凍山登山時遭掉落的枯木砸中，一人僅眼部腫脹、頭暈流鼻血，但意識清楚；另一位女童傷勢較重，疑似顱骨骨折、意識模糊，緊急送醫搶救。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，若掉落物體擊、重量重，擊中民眾頭部造成顱骨破裂、腦漿外溢，或擊中心臟、主動脈等位置，造成大出血，不少案例都是當場死亡；但只要不是傷到頭部、心臟或大血管，送至急診急救都有機會救回。

新北冷氣掉落案件事發當下，因位於公車站牌、捷運出口等人潮出沒地帶，遭砸中的女大生胞姐就在身旁，一名路過護理師則立即為其施行CPR。李建璋表示，若發生類似案件，目擊民眾可先針對傷者大出血處進行加壓止血，並立刻進行CPR，等待救護人員抵達。

他表示，掉落物事件「禍從天降」很難避免，除了民眾盡可能走在騎樓，也要從工程安全方面著手，冷氣裝設等作業流程是可控因素，行人的狀況則難控制。