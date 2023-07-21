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旗津風箏節明4階段交管 騎機車遊客禁止上渡輪
2023旗津風箏節明天將登場，今年首創陸海空3D展演，預計吸引大批民眾湧入旗津，高市交通局將實施4階段交通管制，呼籲大眾盡量搭渡輪，避免塞車或找不到停車位。活更提醒，活動期間每天上午11點至下午7點尖峰時段，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制外，遊客騎乘的燃油機車禁止登船。
高雄市觀光局表示，今年旗津風箏節從7月22日起到8月6日，連續三個周休假日舉行，創全台活動時間最長紀錄，周周都都有不主題式展演。也首創陸海空3D展演，有翱翔天際的巨型風箏、供民眾拍照的地景裝置風箏及開幕日的海衝浪風箏，別開生面。
觀光局長高閔琳表示，白天有主題風箏展演，周末晚則加碼夜光風箏、周日晚上有酷炫火舞表演出，另搬來直徑26公尺大的巨無霸戲水池、65公尺長的城市滑水道、手搖船水池及旋轉木馬、旋轉熱氣球等遊具，讓小朋友消暑暢快。
活動期間將實實施四階段交管，除加密渡輪班次，旗津區內也安排定點接駁服務，另為提升渡輪輸運效率，活動期間每天上午11點至下午7點尖峰時段，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制外，遊客騎乘的燃油機車禁止登船。
交通局表表示，配合旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，會執行4階段彈性交通管制，其中第四階段為全島管制，過港隧道將自前鎮端入口即實施交通管制。
交通局建議市民多利用捷運、輕軌轉乘渡輪前往活動會場，民眾可搭捷運至橘線O1西子灣，或搭乘輕軌至C14哈瑪星出站至鼓山輪渡站，再轉渡輪抵達旗津輪渡站後，步行至會場。配車流疏導，踩風大道機動開放南下小客車單行管制措施，減緩離場車流壅塞。
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