為什麼中暑案例一直來？名醫實測未到中午 「WBGT」已達30.5度

即將至來的周日是廿四節氣中的「大暑」，最近正是一年中最熱的日子。衛福部統計，七月至十九日熱傷害急診人次是去年同期一點六倍。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡今天上午在位於內湖的三總實地量測發現，WBGT已達30.5度，他呼籲全民留心高溫傷害，戶外工作者更要注意休息和補充水分，避免中暑。

根據氣象局說明，「綜合溫度熱指數（WBGT）」，是「Wet Bulb Globe Temperature」的簡稱，也稱為濕球黑球溫度，同時考量溫度、濕度、太陽輻射及風速的綜合指數，與人體健康效應直接相關的熱壓力（heat-stress）指標，與體感溫度等這熱舒適度指數不同。

舒適度是個人主觀感受，而熱壓力指標是測量大氣環境中對人體生理造成熱壓力，而可能造成不良健康後果的環境條件。WBGT與台灣熱傷書的急診及就診人數相關性強，因此以WBGT提醒大家採取自我保護措施，避免熱衰竭及中暑等熱傷害發生。

目前氣象局依綜合溫度熱指數，每天發布「健康氣象」，內有當天和一周熱傷害預警，分別是注意、警戒、危險、高危險等四類。朱柏齡表示，今天上午九時左右，內湖三總的WBGT已達30.5度， 而造成熱傷害的中午時段尚未到來，請大家一定要注意防熱傷害。

●「健康氣象」https://crowa.cwb.gov.tw/HealthWeather