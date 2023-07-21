杜蘇芮颱風恐接近台灣會發布海警？氣象局曝關鍵時間點
中央氣象局上午表示，原位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓已於今天上午8點增強為輕度颱風「杜蘇芮」，周日為觀察颱風強度及結構發展關鍵時刻，將影響其路徑，若北轉接近台灣，下周一、周二不排除發布海警，預計下周三、四最接近台灣，風雨也更加明顯。
根據氣象局資料顯示，杜蘇芮颱風今天上午8點中心位置在北緯14.0度，東經132.9度，以每小時8公里速度向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑100公里。
中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，從衛星雲圖來看，杜蘇芮颱風目前在恆春半島東南東方1300公里海面，朝西北西前進，預計周日到菲律賓東方海面，下周一至周三往西北到巴士海峽。目前颱風剛增強，周日前為颱風強度及結構發展關鍵時刻，將影響其路徑是偏東還是靠近台灣。
林秉煜指出，若杜蘇芮颱風路徑北轉接近台灣，下周一、周二就有可能發布海警。因過去相對較久沒有颱風影響台灣，也呼籲民眾留意颱風動態做好防颱準備。
林秉煜表示，今天至周日各地要留意午後局部大雨，周一東半部水氣多，西半部有午後雷陣雨。下周二起受外圍環流影響，東半部降雨更多更明顯，西半部仍為午後局部降雨，周三、周四颱風最接近台灣，風雨也將相對明顯。
溫度方面，他指出，未來一周各地仍高溫炎熱，西半部地區約34至35度，東半部約32至34度，東半部、大台北地區、雲林、高雄及屏東都有36度高溫。另外，周日晚間起東南部地區、恆春半島及蘭嶼有長浪，周一範圍增廣，東半部、基隆北海岸、恆春半島及馬祖都要留意長浪。
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