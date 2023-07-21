攝護腺癌不自覺上身！媽祖醫院推「警覺月」免費癌篩

年齡越大罹患攝護腺癌風險就越高，據民國109年癌症登記報告，攝護腺癌發生率排行第5名，台灣每年約有7千多人罹患，診斷人數也逐年攀升。中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）即日起將在北港、口湖、土庫、虎尾4鄉鎮，定點、定時開放免費攝護腺癌篩，幫助男性檢測自身有關攝護腺危險因子，及早防範，維護健康。

泌尿科醫師張天佑指出，高齡是罹患攝護腺癌主要風險因素，其他則是家族史、高脂飲食和肥胖等因素。早期階段沒有明顯症狀，晚期可能出現頻尿、尿急、尿痛、排尿困難、血尿、勃起功能障礙，甚至是骨頭疼痛等，門診常有上述病情明顯的患者求診，卻發現已到攝護腺癌晚期，所以有男性銀髮族隱形殺手之稱。

放射腫瘤科醫師程心怡指出，目前台灣診斷攝護腺癌有6成落在第3及第4期，所以及早診斷、及早治療是維護攝護腺健康刻不容緩的議題，建議50歲以上男性定期抽血檢測PSA、攝護腺特定抗原治療，並接受泌尿科醫師的判讀及理學檢查。若PSA指數大於4 ng/ml，或肛門指診觸摸到攝護腺硬塊，就須進一步檢查。如有家族病史的人，更需提早到45歲檢測。

中國醫藥大學附設醫院北港附設醫院長吳錫金表示，院方泌尿科腫瘤團隊提供醫學中心等級、全方位攝護腺癌治療，局部治療包括手術、放射線、高頻超音波（海福刀），新賀爾蒙、標靶及化學藥物等多種治療方式；對於擴散到骨頭並有疼痛現象的患者，院方也引進鐳-223治療，緩解骨頭疼痛並延長病人存活率及改善生活品質。

吳錫金說，院方自2020年於北港開辦首次免費攝護腺癌篩，喚起大家對攝護腺保健的重視，至今已診斷出133位攝護腺癌病人，並保持個案穩定追蹤，成效良好，這次特擴大結合北港、口湖、土庫等公所及衛生所、北港扶輪社、宗聖扶輪社、土庫扶輪社、土庫圖書館、土庫鎮老人福利協進會等多個單位，即日起推動「攝護腺癌警覺月」，對4鄉鎮全面展開定點定時巡迴篩檢，守護銀髮族健康。