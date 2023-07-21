機器手臂人工膝關節置換術 雙膝變形婦人擺脫助行器圓旅遊夢

70歲陳姓婦女罹患嚴重退化性關節炎，兩腿膝蓋變形疼痛不良於行，試過各種治療無法完全改善。直到求助嘉義市聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師，以先進羅莎ROSA機器人手臂進行雙側人工膝關節置換手術，術後陳女膝蓋感覺輕盈，擺脫助行器，實現久違旅遊夢想，開心迎接退休生活。

黃立人說，機器人手臂與傳統手術最大不同，傳統手術把人工關節裝上後，看哪邊韌帶比較緊就做放鬆手術，以至很多患者術後都是放鬆韌帶處疼痛。使用機器手臂切除骨頭，可以在患者膝關節伸直和彎曲各種角度，測試內外側韌帶鬆緊度。

電腦螢幕同步顯示裝上人工關節3D虛擬圖，以利醫師調整股骨、脛骨關節平台要切最佳角度，兼顧膝關節兩側的肌腱平衡，不需事後再去破壞原有的結構。使用機器手臂植入物角度和尺寸大小，可以做到高度密合，是量身打造精準手術，為一般傳統手術無法比擬。

陳女經營家具行，長期負重勞累，加上體重壓力，10多年前罹患退化性關節炎，骨質逐漸被磨損、韌帶失去穩定，導致關節變形，雙膝變僵硬疼痛，沒辦法抬高腳步，走路困難，以助行器緩慢移動，陳女嘗試各種治療及手術，右膝動過2次關節鏡清創手術，左膝曾以高位脛骨截骨手術矯正，多次注射玻尿酸、PRP自體血小板血漿注射、羊膜增生等治療，都無法徹底解決膝蓋僵硬疼痛的問題。

陳女得知聖馬爾定醫院引進先進羅莎ROSA機器人手臂，信任黃立人醫師專業經驗，黃立人為她進行雙膝人工關節置換手術，術前縝密準備，定位點精準，手術時間大幅縮短，出血量更少，風險更低，陳女術後僅傷口處疼痛感，隔天下床，第4天出院，恢復情況良好，爬樓梯不成問題，行動自如，陳女說，雙腳很久沒這麼輕鬆，要到世界各地旅遊享受退休生活。