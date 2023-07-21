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網傳肉桂可降血糖 食藥署：尚無足夠實證

中央社／ 台北21日電
圖為肉桂粉末。示意圖／ingimage
圖為肉桂粉末。示意圖／ingimage

肉桂可當作香料也是中藥材，網路傳言吃肉桂能降血糖。食藥署表示，目前尚無足夠實證顯示可達功效；中醫師則提醒，即使有些作用，仍應經診斷認為適合才使用，否則恐反效果。

肉桂因為有獨特的香氣，除用於烘焙點心、咖啡調味，同時是常用中藥材。衛生福利部食品藥物管理署食藥闢謠專區近日提醒民眾，網路傳言吃肉桂能降血糖，但目前並沒有足夠的實證顯示吃肉桂可以達到降血糖的功效，肉桂無法替代任何血糖藥物。

中華民國中醫師公會全國聯合會秘書長、開業中醫師陳博淵今天接受媒體聯訪表示，肉桂具溫腎作用，至於是否能降血糖，可能有些作用，但這好比吃飯能不能讓身體健康，可以是可以，若1次吃10碗飯就不見得好，且攝取量所引發的作用到什麼程度，每個人狀況不同。

他以中風為例說明，難免聽到某些食物對中風病人有幫助，中風又分成栓塞及出血性中風，所謂的有幫助到底是止血還是暢通，如果吃錯，豈不是更糟糕。

其他還有如糖尿病也分好幾種類型，陳博淵指出，患者是屬於哪一種類型，吃了有幫助是指胰島素增加或讓血糖降低，這是不同機轉，至少要根據情況食用。

陳博淵強調，所有宣稱有效果的東西，「我都打問號」，應該是經過診斷後認為適合使用，才會有該有的作用，如果亂用，搞不好出現反效果，例如數學題不會是因為看不懂文字敘述，要加強的其實是中文能力。

他重申，應根據每個人情況適當食用，包括「量」也是，就算是人體不可或缺的食物，過量還是會出問題，像是水喝多了也可能水中毒，或是補鈣補過結果腎結石。

食藥署也指出，糖尿病患者應依病情與醫師、營養師配合，選擇適當的健康飲食，遵照醫囑按時服藥，以維持身體健康。

醫師 中風 中醫

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