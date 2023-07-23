生理期來總是痛不欲生、經血流量大？可能是子宮肌瘤偷作祟！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「子宮肌瘤症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大子宮肌瘤症狀排行。

子宮肌瘤是長在子宮內的一種平滑肌瘤，是婦科相當常見的疾病，好發於三十歲以上的女性，而台灣有20%到30%的女性都有罹患過子宮肌瘤，但不一定每個罹患子宮肌瘤的婦女都會出現不適的症狀，且症狀也會因腫瘤生長的位置以及大小差異而有所不同。

「經痛加劇」記得尋求醫生協助 「月經量過多」伴隨血塊恐造成貧血 ▲ 子宮肌瘤五大症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「子宮肌瘤症狀」話題的相關討論，可以發現「經痛加劇」在社群上引起熱議，網友紛紛分享經驗「我是以為經痛都正常，結果某次月經延遲去照發現有子宮肌瘤」、「我經痛嚴重，子宮肌瘤也不小」，並表示嚴重時還會劇烈經痛到需服止痛藥；對此有人建議，生理期時會經痛的女性盡量不要過度依賴止痛藥，如果情況嚴重需就醫處理，才能盡早找出病因。而子宮肌瘤同時也經常伴隨著「月經量過多」的症狀，不少網友都直呼「有子宮肌瘤，那出血量根本是衛生棉+條一起用都止不住的」，有時甚至還會有血塊出現；更有網友補充，自己因子宮肌瘤讓月經來不停，「每次經血流量超過正常值，血紅素長年低於正常值」，導致身體還出現貧血的狀況。

而子宮肌瘤生長的位置會造成症狀有所不同，若是肌瘤長在子宮的前壁，就可能會向前壓迫膀胱、造成「頻尿」，有人就分享自己患有子宮肌瘤，雖身體無其他大礙、僅出現頻尿情形，但「頻尿冬天很難受，一晚四五次廁所」，所以最終還是選擇切除手術，讓自己往後不再因頻尿而影響睡眠。反之，若是肌瘤向後生長，就會誘發「骨盆腔疼痛」，或是壓迫到腸道而出現「便祕」的困擾。

若身體有出現上述子宮肌瘤相關的不適症狀，記得適時尋求醫師協助，才能及早追蹤治療，避免情況惡化加重；不過也提醒大家子宮肌瘤大多都是良性的，惡性腫瘤或是癌變的機率很低，即使真的被診斷出罹患子宮肌瘤，也不必太驚慌擔憂，積極配合醫師指示治療即可有效控制。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「子宮肌瘤」相關討論則數。觀測期間：2023/03/12~2023/06/12，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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