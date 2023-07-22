夏天中暑怎麼辦？這五個「中暑NG行為」千萬不要做

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年「中暑NG行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的中暑NG行為排行。

時序進入炎夏，酷熱的天氣使得體溫無法正常調節，民眾便會出現「中暑」等健康傷害。多數人在面對輕微中暑時，會選擇自行在家簡單處理，然而坊間卻流傳著許多錯誤的降溫方法，不僅無法讓身體好轉，反而可能導致中暑更加嚴重。

中暑別亂喝！含咖啡因或太冰、太甜都不好 ▲ 網友熱議Top5中暑NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網上針對「中暑NG行為」的相關討論，發現到「飲用刺激性飲品」聲量最高。不少民眾會認為喝酒、咖啡等飲品與中暑並無相關，但事實上，咖啡飲品中的「咖啡因」成分，會促進人體排尿，在中暑的情況下身體已經相當缺水，若是再飲用咖啡，便容易導致脫水情形更加嚴重。此外，也有醫師提醒「中暑除了不適合喝咖啡外，酒精飲料也應該盡量避免」，說明酒精不僅無法散熱，還會抑制中樞神經的降溫功能，讓中暑無法緩解。有網友就在論壇分享，為了防止氣溫太高會對國軍產生熱傷害，所以部隊內都會積極宣導「不要用咖啡因飲品代替水來飲用」，引起討論區的網友附和「喝溫水真的對身體比較好」、「運動完大量流汗又喝咖啡會脫水，更容易中暑」。此外，飲用「冰飲或含糖飲料」同樣無法改善中暑症狀，反而可能會加重身體負擔，提醒民眾遇到中暑時，應該盡量避免上述飲品，以防中暑症狀愈加嚴重。

說到中暑，許多人首先想到的症狀是「體溫升高」，因此也會有民眾想透過「退燒藥」來降溫。然而，造成中暑與發燒的機制其實是不同的，若擅自服用退燒藥的話，不僅無法降溫，恐怕還會導致更嚴重的後果。食藥署粉專「藥博士正藥說」也發文協助民眾釐清用藥觀念，表示「中暑引起的高溫是因中樞系統的體溫調節失調所致，與感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應所導致的發燒機轉並不相同，使用退燒藥不但不能幫助降溫，還可能增加中暑併發症（如：急性腎衰竭、肝臟衰竭、凝血功能異常）發生的風險」，提醒民眾服用退燒藥前須先釐清體溫升高之原因，若無法自行確認，也請至醫療院所檢查，以防錯誤服藥的風險發生。

你也有中暑的經驗嗎？如果真的遇到中暑，可以參考國民健康局提供的五步驟口訣「涼脫散補送」來處理：盡快移至「陰涼」的地方，「鬆脫」身上的衣物，用水擦拭身體及搧風「散熱」，多「補充」加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，如果症狀加劇就要立即「送醫」。提醒大家千萬不要誤信偏方，反而讓中暑症狀變得更加嚴重！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中暑NG行為」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/05，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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