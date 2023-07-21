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杜蘇芮颱風今生成 吳德榮：路徑向北調整 侵台機率提高

估杜蘇芮颱風今生成 吳德榮：各國路徑預測向北調整侵台機率增

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
杜蘇芮颱風預估今生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今指出，各國路徑預測向北調整，侵台機率提高，但「不確定性」很大，仍需再觀察。擷自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
杜蘇芮颱風預估今生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今指出，各國路徑預測向北調整，侵台機率提高，但「不確定性」很大，仍需再觀察。擷自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

杜蘇芮颱風預估今生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，各國路徑預測向北調整，侵台機率提高，但「不確定性」很大，仍需再觀察。

吳德榮指出，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，預測路徑明顯往北調整，26日2時位置在巴士海峽，但不確定性範圍很大。最新(20日20時)歐洲系集模式模擬的系集平均路徑向北調整，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

至於美國系集模式模擬亦向右調整，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣。以目前模擬路徑而言，侵台機率有提高的趨勢，但「不確定性」很大，模式仍將繼績調整，應耐心觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今白天起，天氣晴朗偏熱，要防曬、防中暑；大氣不穩定，午後仍有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)；各地區平地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部22至37度。

最新模式模擬顯示，周末(22、23日)兩天水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有雷陣雨，對流減弱，範圍縮小。下周一、二(24、25日)颱風逐漸接近巴士海峽，外圍環流開始對台灣天氣有些影響；迎風面花東、恆春半島降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨的機率。下周三、四(26、27日)天氣得視颱風動態而定。

吳德榮 颱風

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