高溫+降雨 南台登革熱恐擴大

南台灣登革熱疫情持續延燒，截至昨日全台累計五二○例本土病例。衛福部疾管署表示，近日高溫加重登革熱傳播風險，加上南部降雨不斷，孳生源清了又生，民眾產生疲乏，恐讓疫情持續擴大，衛福部長薛瑞元已計畫下周二南下視察防疫落實情況。

疾管署發言人曾淑慧說，今年登革熱疫情有可能與高溫有關，原因是高溫環境有利登革病毒在蚊子體內的繁殖及活動，而增加登革熱傳播風險，在氣溫較高季節時，應特別加強病媒蚊孳生源清除與病媒蚊防治。

曾淑慧指出，我國登革熱疫情多發生在中南部，北部雖然也有病媒蚊白線斑蚊，但傳染力比埃及斑蚊低，故風險比南部低，但南來北往人潮移動，不代表北部不會有疫情發生。

薛瑞元昨天表示，登革熱防治已有完整作業流程，但是雲林過去較少登革熱實戰經驗，下周二將赴台南、雲林了解登革熱防治執行情況，並加強人員訓練。目前登革熱防治難處是防治措施落實，南部近期降雨多，民眾清除孳生源後，又遇到下雨，產生新的孳生源，讓民眾陷於疲乏，入家噴灑殺蚊劑的措施，也會造成民眾的不便，均會導致近期登革熱疫情持續擴大。

薛瑞元說，近期疫情增加快速，上周增加一二○例、本周增加一四○例，地域上已有外擴現象。至於是否將設立前進指揮所應變，或調升登革熱的傳染病分級，則將視實際狀況綜合評估。

根據疾管署，登革熱本土病例昨共新增四十三例；今年截至昨日共五二○例本土病例，分布在台南市四三一例、雲林縣六十七例、高雄市十九例，台中市二例及屏東縣一例。